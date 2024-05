Showbiz nagluluksa: Paalam, Direk Carlo J. Caparas

May dinalaw kaming kakilala na nakaburol sa isang memorial park sa Las Piñas City nitong Sabado ng hapon.

Shookt kami ng makita namin ang photo ni Direk Carlo J. Caparas na katabi ng isang kabaong.

Tiyempo kasing nakabukas ang pinto ng katabing chapel at nasilip ko habang papalabas kami papuntang parking.

Agad kong tinanong ang editor naming si Jun Lalin kung pumanaw na nga ba si Direk Carlo?

Usap-usapan din kasi sa memorial park ang pagyao ng director-producer. May isang delivery man ng bulaklak na ako pa mismo ang napagtanungan kung saan ang chapel ni Mr. Caparas. Hindi ko naman inisip na si Direk Carlo ang tinutukoy ng delivery guy.

Hindi kasi tulad ng ibang chapel na pinagbuburulan, walang photo o banner sa labas ng chapel kung saan nakaburol ang pamosong direktor.

Wala pang masyadong taong nakikiramay nang masilip ko ang nasabing chapel. Siguro mga kamag-anakan at mga tauhan nila iyon. Nagse-set up palang kasi sila.

Hindi sana namin ito isusulat, pero may nagpadala sa amin ng post sa Facebook ng anak ni Direk Carlo na si Peach Caparas.

Dinaan ni Peach sa pagsulat ng isang tula na pinamagatang ‘Sa Bawat Tipa ng Makinilya’, an ode to Direk Carlo J nga raw.

“Halos umaga na, sa libliban ng Ugong isang makinilya, pilitang binabasag ang katahimikan roon.

“Isang mananalaysay ng kwento ng buhay, nilalabanan ang antok, nagsusunog ng kilay.

“Sa kanyang taglay na brilyo mga obra maestrang nobela kanyang nabuo. Panday, Pieta, Elias Paniki, Bakekang, Totoy Bato ang ilan lamang sa mga ito.

“Sa larangan ng komiks siya ang naghari, naging bahagi ng kultura, naging yaman ng lahi.

“Umabot sa lona ng pinilakang tabing, hinangaan, pinalakpakan ng bayang magiting.

“Subalit buhay ay sadyang may wakas… ‘Pack up na Direk’. Oras na ng uwian.

“Hayaang kasaysayan ang humusga sa iyong mga obra.

“Salamat Direk Carlo J. sa mga dibuho at istorya. Mga istoryang nabuo sa bawat tipa ng iyong makinilya…

“Carlo J. Caparas 1944 – 2024.

“Dad, you will forever be loved, cherished, and honored… by all of us. Love, The children of a King.”

Nagluluksa nga ang showbiz industry sa pagyao ni Direk Carlo J. Caparas!

Nakikiramay po kami sa pamilya at mga kaibigan ni Direk Carlo J. Caparas.