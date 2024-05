Pia Wurtzbach pang-Hollywood ang ganda

Pinanganak para rumampa sa red carpet! ‘Yan daw talaga ang misyon sa buhay ni Pia Wurtzbach!

Na kapag nasa red carpet siya, biglang-bigla ay nag-iiba ang dating o kuwento ng buhay ng marami. Na puro papuri nga ang mababasa mo, na sabi nga, walang dudang karapat-dapat ipagmalaki si Pia, na kayang-kayang makipagsabayan sa mga sikat na artista ngayon sa iba’t ibang panig ng mundo, kung ganda o face card, o alindog, fashion, ang pag-uusapan.

Tulad nga nayon sa Cannes sa France, na talagang paandar na naman ang dating niya, suot ang super gandang black gown na yari ni Mark Bumgarner.

Para ngang bumalik ang era ni Pia noong sumali siya sa Miss Universe 2015. Na kahit siyam na taon na ang nakalipas, taglay pa rin niya ang karisma na kinabaliwan ng mga hurado, netizen sa buong mundo.

“Another night on the famous red steps at Cannes,” sabi ni Pia.

Mababasa mo nga ang mga comment ng mga kapwa niya Miss Universe tulad ni Demi Leigh Tebow (Miss Universe 2017), na nagsabing, “So beautiful.”

Heto pa ang chika ng ibang netizen, beauty queen:

“Timeless elegance, the gown, the hair, the makeup. Old Hollywood glamour with a modern edge.”

“Always stealing the show, in the best way possible.”

“Effortlessly elegant. Queen Pia is always radiant in a Mark Bumgarner gown.”

At nakakaloka rin ang mga deskrispsiyon kay Pia na, expensive, stunning, queen forever, gorgeous, fabulous, reynang-reyna.

Bongga! (Dondon Sermino)