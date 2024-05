Pinayuhan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang mga mamamayang apektado ng Bagyong Aghon na manatiling alerto at unahin ang kaligtasan habang nananalasa sa bansa.

Sinabi ng Pangulo na ang kaligtasan ang dapat unahin kaysa ano pa man sa mga panahong may kalamidad sa bansa.

Inatasan na aniya nito ang local government units, emergency services at lahat ng mga mahalagang ahensiya na bantayan ang sitwas¬yon at ibigay agad ang lahat ng pangangaila¬ngan ng mga apektadong mamamayan.

Nailarga na aniya ang food at non-food items, mga serbisyong pangkalusugan at evacuation center upang suportahan ang mga apektadong komunidad.

“As tropical storm Aghon continues to move across our country, I urge everyone in the affected areas to stay vigilant and prioritize your safety,” anang Pangulo.

Hinikayat ng Pangulo ang mga Pilipino na alagaan ang bawat isa, lalo na ang mga pinakamahinang sektor ng komunidad upang malagpasan ang kalamidad. (Aileen Taliping)