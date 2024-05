O’Neal Cortez, Giselle’s Love pabibo

GINIIT ni Giselle’s Love sa mga karerista na isa siya sa mahuhusay na batang kabayo nang mapanalunan ang 3-Year-Old & Above Maiden Race nitong Sabado ng hapon sa Metro Manila Turf Club sa Malvar, Batangas.

Kumaripas siya sa largahan sa paggabay ni jockey O’Neal Cortez upang hawakan agad ang unahan habang nakasunod sina American Ford at Sound Of Silence.

Makulit sa pangbubuliglig sina ang dalawang nasa likod pero hindi nagpakita ng kahinaan ang nagtatrangkang kabayo.

Bumibida pa rin sa unahan si Giselle’s Love sa farn turn at magkadikit pa rin ang dalawang bumubuntot.

Tumindi ang labanan sa huling kurbada nang magkapanabayan na ang tatlo pero sa rektahan ay muling umunat si Giselle’s Love upang tawirin ang meta ng may dalawang kabayo ang agwat sa pumangalawa si American Ford, at tersera si Sound of Silence

Ngrehistro si Giselle’s Love ng tiyempong 1:15 minuto sa 1,200-meter race upang hamigin ni horse owner Edmond Maceda ang P22K added prize.

Tsinane rin ni winning breeder Melaine Habla ang P4,500 habang may P1K at P500 ang second at third placers, ayon sa pagkakasunod. Ang kaganapan ay suportado ng Philippine Racing Commission. (Elech Dawa)