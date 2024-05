Muling Produktibong Kamara para sa Bagong Pilipinas

Umpisa na po ang sine die break ng Kongreso kung saan ay pahinga muna kaming mga mambabatas sa trabahong pagbalangkas ng mga batas sa Kamara. Pero umpisa naman po ng panahon namin para lalong mapuntahan at makadaupang palad ang aming mga constituent o mga nasasakupan sa aming mga lugar.

Kapag ganitong panahon po ay sinasamantala namin ang pagkakataon upang mabisita at makapanayam ang ating mga kababayan upang malaman kung ano pa ang kanilang mga hinaing o mga pangangailangan nang sa gayon sa aming pagbabalik trabaho sa Kongreso sa Hulyo ay aming maisulong ang mga panukalang aangkop sa mga pangangailangan nila.

Dito nga sa aming congressional break ngayon, muli naming ipinagmamalaki ang aming mga nagawa sa Kamara sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez, gaya ng mga panukalang naisulong kabilang ang mga priority bills na naipasa may ilang buwang mas maaga kaysa orihinal na iskedyul.

Naunang iniulat ni Speaker Martin ang 100% passage ng Kamara sa 19 priority measures na tinukoy ni Pangulong Marcos bilang prayoridad. Ipinagmamalaki ng liderato ng Kamara na naipasa ang mga panukalang ito tatlong buwan bago ang deadline na dapat ay bago kami mag break pa.

Ang inyong lingkod ay kabilang sa mga nagsulong sa 10 mula sa 19 na naipasa nang mga priority bills na ito. Kabilang sa mga panukala kung saan co-author tayo ay ang mga bills sa E-Governance, Blue Economy, National Citizens Service Training (NCST) o dating Reserve Officers Training Corps o ROTC, Philippine Ecosystem and Natural Capital Accounting System (PENCAS), Negros Island Region, Waste-to-Energy Act, Anti-Agricultural Smuggling Act, Government Procurement Reform Act, Anti-Financial Accounts Scamming Act (AFASA) at Department of Water Resources and Services (DWRS).

Sa 56 panukalang inaprubahan ng Kamara mula sa pangkalahatang lista na 59 priority bills simula ng pag upo ni Pangulong Marcos noong 2022, ang inyong lingkod po ay kabilang sa author o co-author sa 41 sa mga ito.

Muli, ang mabilis na aksyon ng Kamara ay dahil sa pangunguna ni Speaker Martin alinsunod at pagbibigay suporta kay Pangulong Marcos. Gaya ng nasabi ni Speaker Martin, ang isa sa priority ay ang economic transformation at ang ating adhikain dito ay mabigyan ng pagbabago ang buhay ng ating mga kababayan na talagang mararamdaman nila.

Ayon mismo kay Speaker Martin, ang economic transformation ng ating bansa ay siya namang susi para mapabuti ang kalagayan ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Kaya nga swak na swak itong ginawa naming aksyon sa Kamara sa paulit-ulit na pangako ni Pangulong Marcos na “walang maiiwan sa Bagong Pilipinas.”

Kaya naman isa sa mga ginawa natin ay magpasa ng mga revenue bills para makalikom ng mas maraming pondo upang mas mailaan sa mga prayoridad na gastusin tulad ng imprastraktura, health care, edukasyon at pabahay para sa mga mahihirap.

Para mapataas ang nakokolekta ng pamahalaan, isa na naipasa namin itong House Bill (HB) 6558 o Real Property Valuation and Assessment Reform Act na naglalayong mapalakas ang pagkolekta ng buwis ng mga local government units (LGUs) at makakuha ng mas maraming investment mula sa pribadong sektor, mapasigla ang real estate market at mapabilis ang implementasyon ng infrastructure buildup program ng ating Pangulo na ‘Build Better More’ o BBM.

Matagal nang dapat naipasa ito sapagkat talaga namang mababa ang mga rates sa real property tax at ‘di na umaayon sa kasalukuyang halaga sa merkado. Dito makikinabang ang mga LGUs sa pagtaas ng tax dahil magkakaroon sila ng karagdagang pondo para sa mga proyekto at ayuda sa kani-kanilang lugar.

Para naman sa imprastraktura at upang mapagbuti ang investment climate sa bansa, inaprubahan naman ng Kongreso ang Republic Act (RA) 11954 o ang “Maharlika Investment Fund Act of 2023, upang makalikom ng pondo lalo na sa foreign investors.

Gaya nga ng nasabi natin, itong infra ay may mas mataas na “multiplier effect” dahil hindi lang ito lilikha ng mas maraming trabaho para sa mga construction worker at iba pang mga laborer kundi manganganak pa ito gaya ng pagsibol ng mas maraming sari-sari store, mga maliliit na kainan o karinderya, mga paresan o mamihan on wheels, at maging mga transportasyon na sinasakyan ng mga manggagawa gaya ng padyak o trisikad at tricycle papunta sa mga kanilang pinapasukan o pinagtratrabahuhan.

Sa low-cost housing namn, naipasa namin ang HB 10172 o ang “National Housing Authority Act” na nagpapakita lamang na matindi ang kagustuhan ng Kamara na pagsilbihan ang mga kababayan nating mas nangangailangan, walang sariling tahanan, at may maliit na kitang hindi sasapat sa pamilya.

Trinabaho din namin ang pagtatapyas ng presyo ng mga pangunahing bilihin kung saan isang halimbawa rito ay ang pagpasa namin ng mga pag-amiyenda sa Rice Tariffication Law (RTL) na naglalayong maibaba ang presyo ng bigas ng P10 o P15 kada kilo upang mas maging abot-kaya ng ating mga kababayang mahihirap.

Bukod sa mga nauna kong nabanggit, meron din kaming naipasa sa Kamara na mga panukalang naglalayong pagandahin ang iba’t ibang sektor, maiayos ang working condition ng mga kababayan nating marino o mga seafarer gayundin ng mga kapatid natin sa media industry.

Bukod dito, naisabatas din natin ang mga panukala para kina lolo at lola—ito ang RA 11916 o “Social Pension for Indigent Seniors Act” of 2022 kung saan dinoble ang buwanang pensyon ng mga mahihirap na lolo at lola na ginawa nating P1,000 kada buwan sa halip na P500 lamang. Bukod pa rito ang RA 11982 kung saan bibigyan ng cash reward na P10,000 ang lahat ng senior citizens pagdating nila ng edad na 80, 85, 90 at 95.

At hindi naman sa pagyayabang, ang inyo pong lingkod ay kabilang sa mga pangunahing may akda ng mga naturang panukala at batas na naaksyunan na ng Kamara.

Ilan lamang po ang mga nabanggit natin sa mga nagawa ng Kamara bago ang aming sine die adjournment, kaya marami pa tayong tatalakayin sa mga susunod nating mga kolum.

Sa aming pagbabalik trabaho sa buwan ng Hulyo, umaasa kami na magiging mas maganda at magiging mas produktibo hindi lamang ang Kamara kundi ang buong Kongreso lalo ngayong may bagong liderato ang Senado.

Ang lahat ng ito ay para sa inyo mga kababayan upang maisulong natin sa pamumuno ni Pangulong Marcos, ang Bagong Pilipinas!