Mula Mexican, Taipei, patungong K-drama: Mga palabas na kinabaliwan ng mga Pinoy!

Kilala ang mga Pilipino sa pagtangkilik ng mga programang mula sa ibang bansa, lalo na ang mga telenovela na mula sa Mexico, na minsang namayagpag sa telebisyon.

Ngunit nagbago ang senaryo sa pagdating ng mga Asian drama, partikular na ang mga mula South Korea, Taiwan, at Thailand.

Noong 90s, naging bahagi na ng kultura ng Pilipinas ang mga telenovela mula sa bansang Mexico. Ang mga palabas na tulad ng ‘Marimar’, ‘Rosalinda’, at ‘Maria Mercedes’ na pinagbidahan noon ng Mexican actress-singer na si Thalia ay hindi lamang nagbigay ng aliw kundi nag-iwan din ng malalim na marka sa lipunan.

Maski ang Colombian telenovela na ‘Yo Soy Betty, la fea’ ay sumikat din sa ating bansa.

Naging inspirasyon ang mga ito ng mga drama series natin na noong 2000, na sinimulang tawaging ‘teleserye’.

Ang mga temang pamilya, pag-ibig, pagtataksil, at paghihiganti ay tumatak sa mga manonood dahil sa pagiging malapit nito sa kulturang Pilipino.

Sa pagpasok ng bagong milenyo, nagsimulang makilala naman ang mga Asian drama series sa Pilipinas na nakilala sa tawag na ‘Asianovelas’ at sa mga panahon ding ito nagsimula ang paghina ng mga telenovela.

Nagsimula ang pagkahumaling ng mga Pinoy sa Asianovelas sa Taiwanese drama na ‘Super Twins’, pero ang isa pang serye mula sa Taiwan na ‘Meteor Garden’ ang talagang naging phenomenal.

Naging bahagi nga ng pop culture ng mga Pinoy ang ‘Meteor Garden’ kung saan sumikat ang mga awitin at mga eksena nito gayundin ang fashion style at looks ng mga characters nito na sina San Cai at mga members ng grupong F4.

Naging popular ang Asianovelas dahil sa kakaibang istilo ng pagkukuwento ng mga Asian kumpara sa mga Latino.

Kalagitnaan ng 2000s nang simulang sumikat ang mga Korean drama o K-drama sa Pilipinas.

Ang mga palabas tulad ng ‘Endless Love’, ‘Full House’, ‘Coffee Prince’, ‘Lovers in Paris’, ‘Stairway to Heaven’, ‘Jewel in the Palace’, at ang Korean version ng ‘Meteor Garden’ na ‘Boys Over Flowers’ ay naging paborito rin ng masa dahil sa kanilang kakaibang kuwento, magagandang tanawin, at mga artistang kinahuhumalingan.

Ang Korean Wave o Hallyu ay hindi lamang nagpabago sa panlasa ng mga manonood kundi nag-udyok din ng interes sa kulturang Koreano, mula sa music, fashion, hanggang sa pagkain.

Pagpasok ng 2010 ay patuloy pa ring kinababaliwan ng mga Pinoy ang mga K-drama gaya ng ‘What’s Wrong with Secretary Kim’, ‘Goblin’, at ‘My Girlfriend is a Gumiho’.

Kahit nga ang mga kilalang artista sa Pilipinas ay aminadong nahumaling sa mga palabas na ito, ha!

Sa kasalukuyan, patuloy ang paglawak ng impluwensya ng mga Asian drama sa bansa.

Bukod sa K-drama, tinatangkilik na rin ang mga palabas mula sa Thailand at gayundin ang mga programa mula China at Japan.

Dahil na rin sa pagdating ng mga streaming platform tulad ng Netflix, Disney+, Prime Viu, WeTV, at iQiyi ay nagbigay-daan ito para mas madaling mapanood ang mga nasabing palabas, na lalong nagpalakas sa impluwensya ng mga Asian drama sa Pilipinas.

Ang Thai BL series na ‘2Gether’ ang kinabaliwan noong panahon ng pandemic na naging inspirasyon ng maraming Pinoy BL series.

Namayagpag din noong pandemic ang mga K-Drama na ‘Crash Landing On You’, ‘Itaewon Class’, ‘Start Up’, ‘The World of the Married’, ‘Squid Game’, ang tatlong season ng ‘Penthouse: War in Life’, at ang zombie drama na ‘All of Us are Dead’.

Recently nga ay talagang kinabaliwan ng mga Pinoy ang K-drama na ‘Queen of Tears’ na kahit hindi umere sa TV ay talagang pinag-usapan ng bayan.

Tunay ngang ang impluwensya ng mga dramang mula sa ibang bansa ay makikita hindi lamang sa telebisyon kundi maging sa iba’t ibang aspekto ng buhay ng mga Pilipino.

Ang mga fashion trend, lutuin, at maging ang paraan ng pagsasalita ay naimpluwensyahan ng mga ito.

Patunay ito na ang mga palabas na ito ay hindi lamang nagbibigay-aliw kundi nagsisilbi ring tulay para mas makilala at maunawaan ang iba’t ibang kultura sa mundo.

At siyempre, karamihan sa mga nabanggit na shows ay nagkaroon din ng Pinoy adaptation, ha!

Bonggels!