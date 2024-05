Lady Blazers 3-peat champ, Cloanne Mondoñedo MVP

UMARIBA sina Cloanne Mondoñedo at Gayle Pascual nang walisin ng College of Saint Benilde ang Colegio De San Juan De Letran, huli ang 25-18, 25-17, 25-18, at sungkitin ang pangatlong dikit na korona ng National Collegiate Athletics Association Season 99 women’s volleyball 2023-24 Linggo ng hapon sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan.

Tumikada si Pascual ng 15 points mula sa 14 kills at 1 block kasama ang seven excellent digs samantalang may 4 markers at 16 excellent sets si Mondoñedo para mala-bagyong Aghon na tapusin ng Lady Blazers ang best-of-3 series makaraang mamayagpag din sa Game 1 at isara ang torneo sa 11-game sweep.

Pagkaraan hinirang si Mondoñedo na season Most Valuable Player, Best Setter at Best Player of the Game samantalang si Pascual ay Finals MVP at Reliable Player of the Game samantalang si Jerry Yee ang Coach of the Year.

Bumubuo sa individual awardees sina San Beda’s Angel Habacon (Rookie of the Year at 1st Outside Spiker), Letran’s Lara Mae Silva (Best Libero) at Gia Maquilang (Freshman of the Year), Lyceum of the Philippines University’s Janeth Tulang (Best Opposite Spiker) at Hiromi Osada (1st Middle Blocker), at Mapua U’s Alyanna Ong (2nd Middle Blocker) at Roxie Dela Cruz (2nd Outside Spiker).

Pinahaba pa ng Taft-based volleybelles ang impresibong streak sa 40 straight victories kasama ang pito sa pinaigsing pandemic 2020 season.

Sa men’s division, isinukbit ng University of Perpetual Help System Dalta ang four-peat pagkatumba sa Emilio Aguinaldo College, 25-14, 25-22, 29-27, via sweep din sa serye at sa taon para maghari.

Ang tagumpay ang pangalawang four-peat ng Altas sa loob ng 14 years, una sa Season 86-89. (Elech Dawa)