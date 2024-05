Kai Sotto, mag-utol na Ravena, Rhenz Abando tumatak sa abroad

MATAPOS tumama ang masalimuot at mabigat na problemang nagpabago sa takbo ng mundo na hatid ng malubhang karamdaman na COVID-19 pandemic, nagkaroon rin ng malaking pagbabago para sa mga Pinoy baller na makipagsapalaran sa ibang bansa upang matamasa ang mas mataas na kita at mas matinding kumpetisyon na maibibigay upang palawigin at palakasin ang kakayanan at karanasan ng mga Pinoy import.

Hindi maitatanggi ang kahusayan ng mga Pilipinong manlalaro na maipamalas ang angking kaalaman at kagalingan sa iba’t ibang liga sa labas ng bansa. Kaya marahil ay patuloy na tinatangkilik at hinahanap ng mga koponan mula sa Japan B-League, Korean B-League, T1 League at maging sa European leagues ang kahusayan ng mga Pinoy baller, habang pilit pa ring hinahanap ang kauna-unahang purong Pinoy na basketbolista na makapaglaro sa prestihisyosong National Basketball Association (NBA).

Kabi-kabilang mga alok sa labas ng bansa ang hindi magawang matanggihan ng mga Filipino ballers dulot ng matataas na sahod, kahit man may nalalabi pang mga playing years sa collegiate leagues sa bansa ay mas pinipiling iwan ang pag-aaral, gayundin ang mga mahal sa buhay upang magtrabaho sa abroad at umasang mas umasenso para maging daan sa mas malaking hinaharap.

Ilan sa mga talentadong basketball players ng bansa ay matatagpuang sumasabak sa dayuhang liga, na ang ilan, kahit na nasa magandang posisyon sa lokal na liga tulad ng Philippine Basketball Association (PBA) ay mas pinipili pa ring makipagtagisan sa mga dayuhan para umano sa mas matinding kumpetisyon at sweldo’t benepisyo.

Ilan sa mga bigating Pinoy import sa ibang bansa sina Rhenz Abando, Rhon Jay Abarrientos (Shinshu Brave Warriors), Matt Aquino (Shinshu Brave Warriors), SJ Belangel (Daegu KOGAS Pegasus), Juan Gomez de Liano (Seoul SK Knights), Justin Gutang (LG Sakers), Dave Ildefonso (Suwon KT Sonicboom), Alex Cabagnot (Goyang), naturalized player Ange Kouame (UB Chartres Metropole, isang liga sa France), AJ Edu (Toyama Grouses), Miguel Oczon (Ulsan Hyundai Mobis), Ray Parks (Nagoya Diamond Dolphins), Dwight Ramos (Levangga Hokkaido), Carl Tamayo (Ryukyu Golden Kings), Josh Torralba, Matthew Wright, Kiefer Ravena at Kai Sotto, habang patuloy naman ang pagsikat ng mga may dugong Pinoy o Filipino-Americans na sina Gilas Pilipinas player Jordan Clarkson ng Utah Jazz at Jalen Green ng Houston Rockets.

Thirdy Ravena binuksang muli ang pintuan ng Pinoy sa International League

ISA sa mga malaking balita sa pampalakasan sa ‘Pinas sa panahon ng COVID-19 pandemic ang pagpasok ng three-time UAAP champion mula Ateneo Blue Eagles na si Thirdy Ravena sa koponan ng San-en NeoPhoenix sa Japan B.League bilang kauna-unahang manlalarong pinapirma sa ilalim ng sistema ng Asian Player Quotas noong Hunyo 24, 2020, subalit nakatuntong lamang ito sa Japan pagdating ng Oktubre dahil sa mahigpit na restriksiyon dulot ng pandemya.

Kumakamada ang 27-anyos na tubong Iloilo City ng averages na 12.46ppg, 4.98 rebounds, 2.85 assists, 1.00 steal at 0.29 blocks kada laro upang makatulong sa pagkuha ng B.League B1 Central Conference championship ngayong season. Parte rin si Ravena ng Gilas Pilipinas na naglaro sa 2021 Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam.

PBA Players kinuhang Asian Imports

Isa sa mga unang manlalaro galing sa PBA na tumalon sa Japan si dating NLEX Road Warrior Kiefer Ravena para katawanin ang Shiga Lakestars noong Hunyo 2021 kung saan naging kontrobersiyal ang pagtalon nito sa Japanese league matapos itong pumirma ng Uniform Player Contract (UPC) mula sa NLEX at PBA. Pormal na pinayagang maglaro ito ng PBA noong Hulyo 2021 at nag-debut pagsapit ng Oktubre laban sa utol nitong si Thirdy.

Patuloy itong pumirma ng kontrata sa Lakestars noong nakaraang season at patuloy na hinihintay ang susunod na hakbang nito. Rumerehistro ang 30-anyos na two-time UAAP MVP at champion at 2018 PBA All-Star ng 12.4ppg, 2.8rpg, 5.5apg at 1.1 spg sa loob ng 25.5 minuto kada laro.

Kabilang rin sina dating Phoenix Super LPG Fuel Masters sniper Matthew Wright na kasalukuyang naglalaro sa Kyoto Hannaryz sapol noong Agosto 2022 ng B.League, habang pumirma ito ng multi-year contract noong isang taon upang pahabain pa ang serbisyo nito sa koponan. Naging pinakamabilis na Pinoy baller ang Filipino-Canadian na nakapaghtala ng 1,000 puntos nitong Enero upang maging ikalimang Pinoy na naglalaro sa B.League. Napili rin itong isa sa Asia Rising Star Game, habang nakuha ang career-high sa liga sa 37 puntos, upang maging unang Pinoy import sa Japan na kumubra ng naturang puntos.

Pansamantalang naglaro sa Goyang Sono Skygunners sa Korean League si nine-time PBA champion at 2017 Finals MVP Alex Cabagnot noong Disyembre 2023 bilang Asian Import, kapalit si dating Blackwater guard Joshua Torralba.

Nananatili namang nasa Japan B.League si dating PBA No. 1 pick ng Terrafirma Dyip na si Fil-Am Roosevelt Adams na naglalaro sa Passlab Yamagata Wyverns na may averages na 8.0ppg, 5.1rpg at 1.0 apg sa loob ng 22.2 minuto kada laro ngayong 2023-2024 season, habang napabalita namang planong kunin ng Goyang bilang Asian Import si Blackwater Bossing forward Troy Rosario sa isang short-term contract hanggang Disyembre. Kasabay rin ng naturang balita ang inaasahang pagpirma ni UAAP MVP Kevin Quiambao ng De La Salle Green Archers sa parehong koponan sa katapusan ng Disyembre ngayong taon.

College Players na Asian imports

Maraming manlalaro galing sa collegiate league tulad ng UAAP at NCAA ang madaling nahihikayat sa malalaking alok, dahilan upang maagang tapusin ang kanilang playing years sa kani-kanilang unibersidad at koponan sa collegiate leagues. Mayroon namang iba na nagawang makapagtapos subalit mas piniling lumipad sa ibang bansa kesa hanapin ang swerte at kapalaran sa pro-league sa Pilipinas.

Ilan sa mga sikat na manlalaro ay ang high-flying guard mula Colegio de San Juan de Letran Knights na si Rhenz Abando na dinala sa kampeonato ang koponan matapos hiranging Rookie-MVP noong 97th season ng NCAA, subalit hindi na tinapos ang huling taon sa Letran at naglaro para sa Anyang Jung Kwan Jang Red Boosters nang pirmahan nito ang P13.89 million sa kanyang unang taon sa KBL.

Nagawang matulungan ni Abando ang Anyang KGC na makapagkampeon nang talunin ang Seoul SK Knights sa overtime ng Game 7 na naging impresibo pagdating sa depensa kahit na malamya ang opensiba nito. Sa panibagong season ngayong taon ay nagtamo ng injury si Abando kontra sa Goyang nang bumagsak ito una ang likod upang magkaroon ng fractures sa lumbar, sprained na wrist at concussion. Malaki naman ang posibilidad sa pagbabalik nito sa Pilipinas o maghahanap pa ito ng bagong koponan sa KBL o B.League.

Kai Sotto sa pangarap na NBA

Ilang taon ring sumabak ang 7-foot-3 center sa Adelaide 36ers sa Australian National Basketball League (NBL) upang hasain ang kanyang kakayanan sa naturang liga, kung saan dalawang beses itong napiling NBL Fans MVP noong 2022 at 2023. Sinubukan nitong mas palawakin ang pangarap sa pagpasok sa 2022 NBA Draft, subalit hindi ito pinalad na mapili ng isa sa 30 koponan sa liga.

Nagawa itong tapikin ng Hiroshima Dragonflies nang pumirma ito ng kontrata noong Pebrero 2023 kung saan kumana ito ng unang double-double sa 21 points at 12 rebounds noong Marso 2023. Pumirma ito ng karagdagang ekstensiyon noong Mayo 2023, subalit may kaakibat na opt-clause sakaling matanggap ito sa NBA.

Nabigyan ito ng tsansang magpamalas sa 2023 NBA Summer League sa koponan ng Orlando Magic nang umiskor ito sa unang salang sa pagtala ng anim na puntos, apat na rebounds at tatlong blocks sa 13 minutong paglalaro, gayunpaman, nagtapos ang pangarap nito nang magtamo ng back injury sa sumunod na laro kontra Boston Celtics.

Sunod namang naglaro ito sa Yokohama B-Corsairs para ituloy ang 2023-2024 season kung saan nagtala ito ng career-high 26 points at 11 boards sa 90-85 panalo kontra Chiba Jets nitong Pebrero.

Lumabas naman sa ilang reports ngayong buwan ang pagpasok sa isang NBA camp ni Sotto, kung saan minsan itong sumabak sa mini camps sa Utah Jazz, Dallas Mavericks at New York Knicks bago ito naimbitahan ng Orlando na maglaro sa Summer League. (Gerard Arce)