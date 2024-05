Jrue Holiday, Boston Celtics ibinaon ang Indiana Pacers

MASAMA ang pakiramdam ni Jrue Holiday pero nangulit sa dulo para siguruhin ang panalo ng Boston sa Game 3 ng 78th NBA 2023-24 East finals.

Kinumpleto niya ang go-ahead three point play 112-111 may 38 seconds pa, at sa final 3 seconds ay inagawan si Andrew Nembhard bago kalmadong ibinaon ang dalawang free throws tungo sa 114-111 decision kontra Indiana Pacers Sabado ng gabi.

Binura ng Boston ang 18-point deficit sa second quarter para lumamang sa series 3-0, puwede nang walisin ang Pacers sa Game 4 sa Martes (araw sa Manila) sa Indianapolis pa rin.

Nagsumite ng playoff career high-tying 36 points at may 10 rebounds, 8 assists si Jayson Tatum sa Celtics. Nagdagdag si Jaylen Brown ng 24 points, may 23 si Al Horford mula pitong 3-pointers at 13 points, 7 assists kay Derrick White.

May sakit si Holiday (non-COVID-related), lumiban sa shootaround Sabado ng umaga. Tumapos siya ng 14 points, 9 rebounds, 3 assists, 3 steals sa 38 minutes.

“For him to come out here and put it all on the line for us and come up with a big play to win the game, we’ve got a hell of a team,” ani Tatum sa postgame TV interview.

Kinapos ang career-high 30 points ni Nembhard sa Pacers. Bumakas ng 23 points, 9 rebounds, 6 assists si TJ McConnell, tig-22 sina Pascal Siakam at Myles Turner.

Iniupo ng Indiana si All-Star guard Tyrese Haliburton (left hamstring) at walang naisagot ang Pacers nang isara ng C’s ang laro sa 13-2 run. (Vladi Eduarte)