Joshua Garcia, Emilienne Vigier todo lambingan sa Thailand

Magkamukha na raw sina Joshua Garcia, Emilienne Vigier.

Na sabi nga, puwedeng mangyari, lalo na kung araw-araw ba naman kayong magkasama. Na one way of saying nga na magiging mag-asawa talaga ang dalawa, o sila ang magkakatuluyan sa finale.

Anyway, obvious naman ang happiness ni Joshua kay Emilienne. Lalo na sa mga travel photos, videos nila, na kitang-kitang na hindi artista ang drama ni Joshua, kundi tunay na lalaki, na nag-i-enjoy sa piling ng kanyang dyowa.

Tulad nga ngayon na nasa Thailand sila, at kikiligin ka talaga sa mga lambingan photos, videos nila, ha! Ang sarap nilang panoorin na masayang magkasama.

At yes, maganda rin na super tanggap ng mga fan ang relasyon nina Joshua, Emilienne.

“Magkamukha na kayo Joshua, Emilienne. Stay strong.”

“Seeing you this happy Joshua is so blessed to have you Emilienne.”

“Emilienne, thank you for taking care of our idol.”

“Bagay talaga sila, at mukhang mabait si Emilienne. Sobrang suwerte ni Joshua, dahil maganda rin si ate girl.”

“Love them, stay in love.”

Well, wala namang love team na dapat alagaan si Joshua, di ba? Walang magseselos.

Unlike sa ibang artistang lalaki, na kapag may dyowa na ang idol nila, nagwawala ang mga faney.

At least si Joshua, ipakita man niyang nagmamahalan, naglalambingan sila ni Emilienne, pumapalakpak pa ang marami.