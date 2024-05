Donny Pangilinan inaasahang sasalang sa b-day concert ni Belle Mariano

Sinorpresa ni Belle Mariano ang kanyang mga fan sa naging announcement niya noong Friday night sa kanyang Facebook at Instagram accounts.

Akala nga ng mga fan ay isang simpleng interview lang ang nasabing content, ‘yun pala ay ang announcement na ng kanyang birthday concert, ha!

Ayon kay Belle, magaganap ang kanyang 3rd concert sa July 13 sa The Theater sa Solaire Resort Entertainment City sa may Parañaque City.

Sa June 10 ang 22nd birthday niya pero dahil sa kakatapos lamang ng kanyang teleseryeng ‘Can’t Buy Me Love’ ay sa concert niya sa July na lang gaganapin ang celebration ng kanyang birthday kasama ang kanyang mga fan.

Special ang nasabing concert para kay Belle dahil magiging hands on siya bilang creative producer nito at gusto niyang mapadama at ma-experience sa mga manonood ang kanyang musika.

Sa ngayon nga ay tanging date at venue pa lamang ang na-announce at wala pang title, poster, at guests, pero wish ng mga fan ay mag-guest ang ka-love team ni Belle na si Donny Pangilinan.

Gusto nila na sumalang si Donny sa birthday concert ni Belle at hindi lang siya mag-aabot ng flowers, ha!

Samantala, ngayon pa lang ay marami na ang nagsa-suggest at humuhula sa magiging title ng concert ni Belle.

Pati nga kanta na bagay kina Donny at Belle ay may suggestion din ang DonBelle fans.

Aabangan sa mga susunod na linggo ang mga iba pang detalye ng nasabing concert.

Pero sana nga guest si Donny dahil tiyak na nakakakilig ‘yan!

Exciting! (Byx Almacen)