‘Di ipinaalam kay Jennica: Christian Bables sasabak na sa Hollywood

Ang bongga ni Christian Bables dahil nasa USA siya ngayon para tuparin ang kanyang pangarap na maging Hollywood actor!

Sa kanyang post sa social media ay shinare niya ang ilang photo sa naganap na contract signing sa pagitan niya at ng mga Hollywood companies na Legacy Entertainment, Breaking Hits, at ASAP.

Sey niya sa caption sa kanyang post, “Finally embracing the things awaiting on this other side of the world.

“Thrilled for what’s ahead and excited to reach heights with you, Legacy Entertainment, Breaking Hits, and ASAP!

“I’ve been receiving a lot of DMs, asking if I’ll be moving here for good 🙂 I still am, and forever will be, an actor of the Philippines for as long as I am needed. Will continue to share my love and passion for the craft under @kreativden.”

Sa huli ay sinabi niya na isa itong “#NewChapter,” sa kanyang career.

Nang makita ko nga ang post niya ay minessage ko agad siya via Messenger.

Naikuwento niya na napanood ng ilang taga-Hollywood ang kanyang pelikulang ‘Big Night’ sa Rome, Italy.

“It just so happened na nagkaroon ako ng opportunity na makita ng mga talent agent, movie producer, and Hollywood strategist.

“Isa sa mga pelikula ko napanood nila, yung ‘Big Night’, napanood nila sa Rome.

“And then noong pumunta ako sa LA [Los Angeles] last Feb [February] nandun din pala sila.

“Nung malaman nilang nandoon ako, nakipag-meeting sila agad sa akin and then ‘yun na ‘yon,” kuwento ni Christian.

Natanong ko rin siya kung nasabi niya ang kanyang planong mag-Hollywood sa screen partner niya sa hit teleseryeng ‘Dirty Linen’ na si Jennica Garcia, pero ayon sa kanya ay hindi raw.

Sa ngayon nga ay may mga movie at audition na raw para sa kanya, pero may gagawin pa raw siyang project sa Dreamscape Entertainment ng ABS-CBN bago niya simulan ang mga ito.

“I have confirmed movies and auditions lined up for me after finishing ‘yung project na gagawin ko under Dreamscape.

“So after taping, lipad ulit ako dito to start na shooting and audition.”

Sa husay umarte ni Christian ay hindi nakakagulat kung makakuha siya ng bonggang role or project sa Hollywood.

Congratulations, Christian! (Byx Almacen)