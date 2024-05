Celebrity baby noon, momshie at popshie na ngayon!

How time flies! Aba, marami nga sa mga celebrity baby noon, na anak ng mga sikat na showbiz personalities, ang ngayon ay mga momshie at popshie na, ha!

RICHARD GUTIERREZ:

Unahin na natin si Richard Gutierrez na ang cute-cute rin ng mga anak na sina Zion at Kai.

Noong bata sila at kagagaling lang sa Amerika, talaga namang marami ang nagkagulo sa Gutierrez twins na sina Richard at Raymond.

Click na click nga ang kambal na anak nina Eddie Gutierrez at Annabelle Rama.

Dahil celebrity babies sila, kaliwa’t kanan nga ang naging pelikula nila noon.

Ang bongga rin nila bilang mga endorser, ha!

At noong lumaki na, si Richard ang naging matinee idol at si Raymond naman ay naging talk show host.

April 29, 2013 nang magkaroon ng anak si Richard sa girlfriend niyang si Sarah Lahbati.

Si Zion ang panganay nilang anak, na sobrang cute.

Nang ipakilala nga si Zion sa publiko via their family reality TV show sa E! cable channel, ang ‘It Takes Gutz to be a Gutierrez’, talaga namang marami ang nagkagulo sa bata.

Nagkaroon din si Zion ng ilang endorsements.

At March 21, 2018 naman ay nasundan si Zion at ipinanganak ang second son nila na si Kai.

Sa tuwing tinatanong nga si Richard tungkol sa pagiging popshie, palagi niyang pine-flex ang sobrang kasiyahan sa piling nina Zion at Kai.

Siyempre sina Zion at Kai rin, sobrang ipinagmamalaki ang kanilang ‘Dada’.

At katulad ni Richard, sabi ng mga fans, for sure sa paglaki nina Kai at Zion ay magiging matinee idol din sila katulad ng kanilang tatay, ha!

Bongga!

DANICA SOTTO:

Next on our list ay si Danica Sotto na anak nina Vic Sotto at Dina Bonnevie.

May 9, 1982 nang ipanganak si Danica.

Dahil mga sikat ang mga magulang ay talaga namang pinagkaguluhan din si Danica noong baby siya.

Marami ang gustong makita ang bunga ng pagmamahalan nina Vic at Dina.

At bata pa nga lang, nakakasama na si Danica sa pelikula ng kanyang mga magulang.

Hanggang nagtuloy-tuloy na rin ang pag-aartista ni Danica noong teenager siya.

Ikinasal si Danica sa sikat na PBA player na si Marc Pingris at biniyayaan sila ng tatlong anak na sina Jean Michael, Anielle Micaela, at Jean Luc.

At dahil dugong showbiz nga si Danica, marami ang humuhulang may anak siyang mag-aartista rin, ha!

ROBIN NIEVERA:

Third on our list ay si Robin Nievera.

Panganay na anak nina Martin Nievera at Pops Fernandez si Robin.

Talaga namang nagbunyi ang fans ng Concert King at Concert Queen nang ipanganak ni Pops si Robin noong November 30, 1986.

Pangarap talaga ng fans nina Martin, Pops na magkatuluyan sila.

At dahil sikat ang parents niya, talaga namang pinagkakaguluhan din si Robin sa tuwing isinasama nina Martin at Pops ang kanilang panganay na anak sa kanilang mga lakad.

Naaalala pa nga namin sa tuwing kasa-kasama ni Pops si Robin sa backstage ng ‘Martin After Dark’ sa Broadway Studio ng GMA-7 noon.

Tuwang-tuwa kay Robin ang mga nakakakita sa kanya sa backstage at sobrang cute niya.

At sa paglaki nga ni Robin, nagmana siya sa galing sa pagkanta ng kanyang parents kaya naman naging singer din siya.

At noong bago pa nag-pandemic ay nagdesisyon si Robin na sa Amerika ituloy ang kanyang music career.

Doon na nakilala ni Robin ang partner niyang si Mian Acoba at nagtuloy-tuloy na ang relasyon nila hanggang isinilang nga ni Mian ang una nilang anak na si Baby Finn.

Siyempre, sobrang saya nina Martin at Pops sa una nilang apo.

Super flex nga sila kay Baby Finn.

Si Martin ang unang nakakita kay Baby Finn noong December, pero napuntahan din ni Pops ang apo noong February.

At siyempre, si Baby Finn na ngayon ang pinagkakaguluhan ng mga fans nina Martin at Pops.

Si Pops nga, flinex na ‘Lolli-Pops’ ang dapat itawag sa kanya ng apo.

Sey naman ni Martin, “I’m his Lillo!”

Katuwa lang na noon ay si Robin ang pinagkakaguluhan bilang celebrity kid nina Martin at Pops, at ngayon nga, si Baby Finn naman ang gustong-gusto ng fans, ha!

‘Yun na!