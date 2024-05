Beau Belga, Gabe Norwood dehins pa pakakawalan ng Elasto Painters

WINALIS ng San Miguel ang Rain or Shine 4-0 sa semis ng PBA Philippine Cup, pero kahit nasipa na ay taas-noo ang Elasto Painters na umalis ng SM Mall of Asia Arena pagkatapos ng series-clinching 107-100 win ng Beermen noong Biyernes.

Kuntento si coach Yeng Guiao sa ipinakita ng kanyang batang team, puhunan na nila ‘yun para mas maging solido sa mga susunod na conference.

“Masaya kami’t malungkot at the same time, nakarating kami ng semifinals for the first time sa mahabang panahon,” ani Guiao. “Malaking achievement na ‘yun.”

Tanggap na nilang malakas ang SMB, mahirap talunin sa series.

“Pero umasa kami na maka-isa kami, makadalawa,” dagdag ng seven-time champion coach. “Sayang. Kaya andu’n pa rin ‘yung disappointment. ‘Yung last game pa, may chance kaming manalo, eh, pero hindi namin naitawid.”

Lumamang pa ang RoS ng hanggang 19 sa third quarter ng Game 4 bago tumukod at natapos ang season.

I-re-retain ng Painters para maging core na ang mga bata tulad nina Keith Datu, Adrian Nocum, Andre Caracut, Gian Mamuyac, Santi Santillan, Jhonard Clarito, Shaun Ildefonso.

Pero hindi rin bibitawan sina veterans Beau Belga at Gabe Norwood.

“We have to keep Gabe and keep Beau so that they can keep on helping us mold the team. Sila ‘yung veteran leaders namin, eh,” lahad ni Guiao. “Throughout this conference, maganda nilaro ni Beau.”

Sa apat na laro sa semis, nag-average si Belga ng 14.75 points (15 for 34 sa 3s overall), 6 rebounds, 4 assists per game.

“Mahirap bantayan si Beau, ilalabas ka, tumitira ng 3-points,” pag-amin pa nga ni 6-foot-10 San Miguel center June Mar Fajardo. (Vladi Eduarte)