Andi Eigenmann umalma sa tawag na losyang, pabaya sa sarili

Umalma si Andi Eigenmann sa chika ng mga netizen na kesyo pinabayaan na niya ang sarili. Na hindi na talaga siya mukhang artista.

Na ang magandang kutis niya noon ay wala na, at lalo na raw ang style ng pananamit niya.

Ni wala na raw bakas ng pagiging artista sa hitsura niya ngayon.

Na may katotohanan naman, dahil unang-una, tanggap naman ni Andi, at dineklara naman niya, na hindi na ang showbiz ang priority niya, kundi ang kanyang pamilya, at negosyo sa probinsya.

Meaning, hindi na niya kailangang mag-makeup araw-araw sa harap ng publiko, na tulad ng mga artista.

Pero sa latest Instagram post niya, nirampa talaga niya ang iba’t ibang look na bet na bet niya.

“Hat3rz (haters) would say, ‘pinabayaan ang sarili, hindi man lang mag- ayos.’ I would say… ‘komportable chic, or Qrated pangbahay realness!’

“Pretty much the only thing I don’t do on purpose is forget my slippers,” sabi ni Andi, na patama sa kanyang mga hater.

At siyempre, sinuportahan naman siya ng mga kaibigan, faney niya:

“Kahit ano isuot mo mas maganda ka sa mga nagco-comment sa buhay mo. Pangit na nga muka nila, pangit pa ugali. Lodi nga kita e.”

“Yung ganyan kaganda tapos sasabihin na pinabayaan sarili. Wow ah, ganda naman masyado siguro nila, kung ganyan magiging itsura ko pag nagpabaya ako, sige gagawin ko na. Pabayaan ko na baka maging kamukha ko sya.”

“Doesn’t matter what you wear, it’ll always look hip and chic and you are such a natural beauty, so effortless no matter what!”

“Their opinion does not matter. We love you because you are an authentic person.”

Well, ang dami kasing perfect ngayon sa mundo. Kaloka! Hahahaha! (Dondon Sermino)