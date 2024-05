Ipapatawag ng Senado ang ama ni Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo upang humarap sa imbestigasyon tungkol sa kinukuwestiyong nationality ng kanyang anak at sa posibleng kinasasangkutan nitong pagpapasok ng pera sa Pilipinas.

Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, maraming dapat ipaliwanag si Angelito Guo o Jian Zhong Guo dahil siya ang itinuturo ni Mayor Guo na siyang nag-ayos ng birth certificate ng alkalde.

“Nasa sentro ng kontrobersiya ng kanyang nationality ay ‘yung tatay niya. Kailangang mabigyang linaw kasi ang nakakatakot dito baka lumakas ang loob ng iba na magsinungaling sa pagkuha ng late registration,” wika ni Gatchalian sa interview ng DWIZ.

Sa nakaraang pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, naungkat ang P6 bilyong binagsak sa pagpapatayo ng 37 gusali sa lupang minamay-ari ng Baofu Land Development Inc. ni Mayor Guo.

Ayon kay Gatchalian, iniimbestigahan na ng Anti-Money Laundering Council (AMLC) ang perang ginamit sa pagpapatayo ng mga gusali sa lupain ng Baofu. Nais ding malaman ng senador kung si Angelito Guo ay kasamang nagpapasok ng pera mula China patungo sa Pilipinas na hindi dumadaan sa tamang proseso.

“Gusto kong i-connect ito sa pagpunta ni Guo Jian Zhong sa China,” wika ni Gatchalian sa nasabing hearing¬.