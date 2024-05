Mas lumakas pa ang Bagyong Aghon at naging isang severe tropical storm nitong Linggo.

Sa 5:00 p.m bulletin ng DOST-Pagasa, ang Bagyong Aghon ay natukoy na nasa katubigang bahagi ng Mauban, Quezon. Itinaas na rin ang Tropical Storm Signal No. 3 sa Silangang bahagi ng Quezon kasama ang Polilio Islands.

Taglay ni Aghon ang malakas na hangin na 95 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na aabot sa 130 kilometro kada oras.

Ang bayan ng Infanta, Real, Mauban pati na ang Polilio Islands ay makakaranas ng hangin mula 89 kilometro kada oras hanggang 117 kilometro kada oras.

Nananatili namang nasa Tropical Storm Signal No. at 1 ang ilan pang lugar sa Luzon kabilang na ang Metro Manila.

Kabilang sa isinailalim sa Tropical Storm Signal No. 2 ay ang Aurora, ang northern at gitnang bahagi ng Quezon, Laguna, eastern portion ng Batangas (City of Tanauan, San Jose, Lipa City, Mataasnakahoy, Balete, Malvar, Santo Tomas, Cuenca, San Pascual, Batangas City, Ibaan, Padre Garcia, Rosario, San Juan, Taysan, Lobo), eastern at central portions ng Rizal (Jala-Jala, Pililla, Tanay, Cardona, Binangonan, Morong, Baras, Rodriguez, City of Antipolo, Teresa), at ang northern por-tion ng Camarines Norte (Santa Elena, Capa¬longa).