Umabot sa 34 pulis kabilang ang pitong station commanders at apat na deputy ng Davao City Police Office (DCPO) ang sinibak sa kanilang puwesto dahil sa pagpapatuloy ng imbestigasyon ng sunod-sunod na pagpatay sa umanoy pitong drug suspek sa nasabing lungsod.

Sa inilabas na special order nitong Mayo 24, 2024 ni Police Regional Office (PRO) 11 Director Police Brig. General Aligre Martinez, sinibak nito ang 11 station commanders at kanilang deputy gayundin ang 23 non-commissioned officers (NCO) epektibo nitong Mayo 22.

Kinilala ang mga sinibak na station commander na sina Police Lt. Col. Ronald Lao; Police Majors Rosario Aguilar, Jimmy Evangelista, Jemuel Mamolang, Joenel Pederio at Noel Villahermosa, Police Captains Medardo Baleros, Ronnie Batingal, Henry Calvo, Marlon Donquilab at Jefferson Esccasinas.

Nauna ng sinibak ni Martinez base na rin sa rekomendasyon ng Regional Internal Affairs Service (RIAS) si DCPO chief Police Col. Richard Bad-ang nitong Huwebes, Mayo 23 habang gumugulong ang imbestigasyon hinggil sa sunod-sunod na pagpatay sa umano’y mga drug suspek sa lungsod.

Itinalaga naman bilang acting DCPO chief si dating deputy regional director for operations Police Col. Rolindo Suguilon.

Matatandaang umupo bilang bagong hepe ng DCPO si Bad-ang nitong Marso kung saan nagdeklara ng all out war campaign si Davao City Mayor Sebastian Duterte sa kanilang pagkikita.

Matapos nito, wala pang isang linggo ay sunod-sunod na bumulagta ang pitong drug suspek sa lungsod.

(Edwin Balasa)