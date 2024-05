TV show ni Willie malamang July umere

Marami na ang excited sa muling pagbabalik sa TV5 ni Willie Revillame.

Ikinatuwa nga ng fans na ipinakilala na ang tatlo sa limang WIN Girls ng TV host-producer na makakasama niya sa TV5 show niya.

Sina Ana Ramsey, Queenay Mercado, at Inday Fatima nga ang unang ipinakilalang WIN Girls at may dalawa pa silang i-introduce.

Sabi nga ng fans ni Willie, sana ay ngayong June na magsimula ang TV show ng kanilang idolo.

May isang TV5-insider na tinanong namin kung kailan ba magsisimula ang TV show ni Willie, pero waiting pa raw sila sa final date.

Eh isasalang na kasi sa early evening timeslot ang ‘Lumuhod Ka sa Lupa’ serye ni Kiko Estrada.

After ‘Eat Bulaga’ kasi ang timeslot nila at dahil June sila ililipat, may mga nag-isip na next month na nga magsisimula ang TV show ni Willie sa TV5.

Pero sabi nga ng taong kinausap namin sa TV5, “Hopefully by July po, airing na!”

So baka July pa nga eere sa TV5 ang TV show ni Willie.

Sa ngayon, ayaw namang kumpirmahin ng source namin kung saang studio ilalagay si Willie.

“Sir Jun, abangan n’yo na lang,” ang sagot nito sa amin.

Samantala, ang tsika sa amin ng isa pang source, ang serye raw ni Kiko ay isasalang sa timeslot bago ang ‘FPJ’s Batang Quiapo’ ni Coco Martin.

“Iaakyat ng konti ang primetime news. Babawasan din yata ng oras para ma-accommodate ang serye ni Kiko,” tsika pa ng aming source.

Anyway, excited na ang fans, supporters ni Willie sa TV show niya sa TV5, ha!

So bongga! (Jun Lalin)