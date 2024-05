Trophy Wife (Husband)

Hiyas sa gitna ng ginto,

Kislap sa bawat kwento,

Trophy Wife, napapako,

Sa yaman, siyang tropeo.

Sa mundo ng pulitika at negosyo, mapapansin ko ang konsepto ng “trophy wife”—isang kaakit-akit, madalas mas batang asawa ng isang matagumpay at mayamang lalaki, na nagsisilbing simbolo ng kanyang tagumpay at prestihiyo. Ito’y tila isang tropeo na ipinagmamalaki sa entablado ng buhay!

Isang masayang halimbawa nito ay ang “trophy girlfriend” ng anak ng pinakamayamang tao sa mundo. Si Lisa ng K-pop girl group na BLACKPINK ay kasintahan ni bilyonaryong Frédéric Arnault ng LVMH Group (may-ari ng Louis Vuitton, Moët Hennessy, Christian Dior, Fendi, Givenchy, Bulgari, atbp). Nakita silang magkasama kamakailan sa Rodin Museum sa Paris—parang eksena sa isang romantic film, hindi ba?

Isa pang kilalang halimbawa ng “trophy wife” ay ang aktres na si Salma Hayek, na kasal sa bilyonaryong Pranses na si François-Henri Pinault ng Kering (may-ari ng Gucci, Balenciaga, YSL, atbp.). Ito ay parang pelikula rin—puno ng drama at glitz!

Pero, hindi natin kailangang lumayo pa. Narito ang ilang kilalang “trophy spouses” dito sa Pilipinas:

1. Senador Chiz Escudero at ang kanyang “trophy wife” ang aktres na si Heart Evangelista.

2. Yumaong Pangulong Ferdinand E. Marcos at Imelda Romualdez Marcos—dating kalahok sa Miss Manila at miyembro ng isang political dynasty sa Visayas.

3. Bilyonaryong Antonio “Tony Boy” Cojuangco, Jr. at ang kanyang common-law partner ang aktres na si Gretchen Barretto.

4. Bilyonaryong pulitikong Antonio “Tonyboy” Floirendo, Jr. at ang kanyang asawa, 1973 Miss Universe at Maryknoll cum laude graduate Margie Moran Floirendo.

5. Kalihim ng Pananalapi Ralph Recto at ang award-winning aktres na si Vilma Santos.

6. Bilyonaryong pulitikong Antonio Floirendo Lagdameo at ang aktres na si Dawn Zulueta.

7. Senador Sherwin “Win” Gatchalian at 2009 Binibining Pilipinas Universe, aktres na si Bianca Manalo—Win na, Manalo pa!

8. Haciendero at politiko na si Jules Ledesma at aktres na si Assunta De Rossi—Kuwento ni Assunta na minsan ay lumilipad sila patungong Negros sakay ng pribadong jet at may balaksilang bumili ng yate.

9. Dr. Vicki Belo at ang kanyang “trophy husband” na si Dr. Hayden Kho—Ang bata, doctor at telegenic na Hayden ay isang perpektong advertisement para sa kanilang negosyo sa kagandahan at makulay na paalala sa mga babae na ang kagandahan, anuman ang edad, ay maaaring makamit sa tulong ng agham.