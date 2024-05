Susunod na Kath, Belle: ‘It’s Showtime’ kids bibida sa ‘Goin’ Bulilit’

Muling bubuhayin ng ABS-CBN Studios ang kiddie gag show na ‘Goin’ Bulilit’.

Ito ang first announced collab project ng ABS-CBN Studios at ng TV network ng Villar Family na ALLTV.

Naganap ang announcement sa post ng ABS-CBN sa kanilang social media accounts kung saan nabanggit din ang audition nitong May 25.

“Good News, one and All! Going back na sa TV and ‘Goin’ Bulilit’ very very soon!

“Ikaw na ba ang newest Bulilit? Punta na sa ABS-CBN Audience entrance ngayong Sabado, May 25, 2024, mula 9am to 4PM! Open to Bulilits 5-10 years old!”

Sa ulat naman ni MJ Felipe ng ABS-CBN Integrated News ay kinumpirma na makakasama sa cast ang mga ‘Batang Cute-Po’ ng ‘It’s Showtime’ na sina Argus, Kulot, Jaze, Imogen, at Kelsey sa pagbabalik ng ‘Goin’ Bulilit’.

Todo puri naman ang creator ng show na si Direk Bobot Mortiz, “Hindi ko pa sila nami-meet pero alam kong magagaling sila. Maganda ‘yan kasi masasalihan natin ng ibang bata na magaling talaga,” sey niya.

Almost 20 years ago nang unang umere ang ‘Goin’ Bulilit’ noong February 6, 2005 at tinapos ito noong August 4, 2019.

Ilan sa mga sikat na artista ngayon ay galing sa nasabing show gaya nina Kathryn Bernardo, Belle Mariano, at Julia Montes.

Exciting!