Sen Robin pumayag gumanap na Gringo Honasan

Naka-dinner namin ng editor kong si Jun Lalin nitong Friday sa Solaire si Atty. Ferdie Topacio at doon niya ibinalita sa amin na si Senator Robin Padilla na ang gaganap na Gringo Honasan sa biographical film ng dating senador.

Target nilang masimulan agad ang shooting ng pelikula. Ready na raw kasi sila at ilan na lang ang kulang sa casting.

Ang writer na si Eric Ramos at si Direk Lester Dimaranan, at Borracho Film Productions ni Atty Ferdie, ang mga lumikha rin ng ‘Mamasapano: Now It Can Be Told’, ang gagawa ng nasabing biopic ni Gringo.

Gaya ng ‘Mamasapano’ na isa sa mga official entries ng 2022 Metro Manila Film Festival, bet din ni Atty. Topacio na isali sa 2024 MMFF ang pelikula tungkol sa buhay ni Gringo.

Ikinuwento nga ni Atty. Topacio na noong una ay kukunin sana nila si Sen. Robin na mag-guest lang ito sa Gringo movie nila, pero pumayag na raw ang actor-politician na magbida mismo.

Sobra ngang excited si Atty. Topacio at kina-cast na rin niya ang gaganap na young Gringo.

Isang sikat na Kapuso actor ang balak ni Atty. Topacio na gumanap bilang young Gringo.

Pero siyempre, si Sen. Robin daw ang bidang-bida sa pelikulang iyon.

So bongga, ha!