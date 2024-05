Tinatrabaho na ng gobyerno ang pagsusog sa Rice Tariffication Law (RTL) upang makontrol ang presyo ng bigas, ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

Sinabi ni Pa¬ngulong Marcos na isinusulong niya na masusugan ang RTL, partikular ang probis¬yon na nagbabawal sa National Food Authority (NFA) na umangkat ng bigas.

Pinaliwanag ng Pangulo na kung pahihintulutan muli ang NFA na umangkat ng bigas, hindi lang matutulungan ang mga magsasaka kundi ang mga consumer¬ dahil mapipigilan na ang pagtaas ng presyo ng bigas sa merkado.

“Kaya’t kung pagbibigyan tayo ng ating Kongreso na makapag-import na [ang NFA], makikipagsabayan na ito. Ito naman talaga ang unang [dahilan] kung bakit tinayo ang NFA,” katwiran ni Marcos.

Idinagdag pa ng Chief Executive na ang pag-amiyenda sa RTL ay isa lamang sa mga hakbang na isinusulong ng gobyerno upang mapaganda ang buhay ng mga magsasaka.

“Marami ta¬yong ginagawa,” ani Marcos nang mamahagi ng certificates of land ownership award (CLOAs) at e-titles sa mga magsasaka sa South Cotabato Gymnasium and Cultural Center sa Koronadal City.

Binanggit din ni Pangulong Marcos na tinatrabaho na ng gobyerno ang weather-proof varieties ng palay upang mapalaki ang produksiyon ng bigas sa bansa, habang ang Philippine Center for Postharvest Development and Mechanization (PhilMech) ang magkakaloob naman ng makina sa mga magsasaka.