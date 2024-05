Muling pinagtibay ng Department of Foreign Affairs (DFA) nitong Sabado ang kanilang pagpupursigi na higit pang pahusayin ang partnership at kooperasyon sa mga estado sa Africa habang binibigyang-diin nito ang “bagong” pagtuon nito sa rehiyon.

Sa kanyang mensahe sa Africa Day, kinilala ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ang malawak na pagkakataon sa pagbuo ng mas matibay na ugnayan sa mga indibidwal na estado ng Africa.

“Despite the geographical distance, the Philippines shares common values and aspirations with Africa, including a firm belief in democracy, human rights, and sustainable development,” aniya.

“Acknowledging the vastness of the opportunities that Africa represents, the Department has renewed its focus on building stronger ties with individual African nations,” dagdag pa nito.

Sa ilalim ng kanyang direktiba, sinabi ni Manalo na pinahusay ang kooperasyon sa iba’t ibang larangan kasama ang mga bilateral partners sa rehiyon.

Pinaigting din ng Pilipinas ang presensya nito sa kontinente ng Africa.

Noong Marso 2022, pinasinayaan ng DFA ang muling binuksang embahada nito sa Morocco, na nagbigay daan para sa mas malapit na pakikipagtulungan sa estado ng North Africa sa konsultasyon sa pulitika, people-to-people, turismo, kultura, media at iba pa. (Betchai Julian)