Hindi bababa sa P6 bilyon ang pumasok na dirty money sa Bamban, Tarlac partikular sa mga establisimyentong itinayo sa lupang pag-aari ni Mayor Alice Guo.

Ito ang sinisipat ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality matapos imbestigahan ang mga negosyo ni Mayor Guo, kabilang na ang Baofu Land Development Inc. na tinayuan ng 37 gusali tulad ng Philippine Offshore Gaming Operator (POGO), mall at mga villa.

Sinabi ni Senador Sherwin Gatchalian na sa ginawang pagtaya ng mga engineer, aabot sa P6.187 bilyon ang pinakamababang halaga ng ginastos sa pagpapatayo ng mga naturang gusali.

“Nakita namin na ‘yung pumasok na pera sa Bamban almost P6.1 billion pero hindi namin alam kung saan nanggaling ‘yung P6.1 (billion) at wala siyang mga dokumento na nagpapatunay kung saan galing itong P6.1 billion,” paglalahad ni Gatchalian sa interview ng DWIZ nitong Sabado.

“Ang laki ng development, 37 buildings may shopping mall, mayroong mga villa so hindi ordinaryong development. Kung titingnan mo ang dokumento walang pinanggalingan ang pera, parang bula na dumating lang ang pera. Malaking-malaki ang posibilidad na mayroong money laundering,” dagdag pa ng senador.

Aniya, tinanong na rin nila ang Anti-Money Laundering Council (AMLC) dahil mukhang nalusutan sila ng malaking halaga ng perang ipinasok sa Bamban, Tarlac.

Binanggit umano ng mga kinatawan ng AMLC na gusto nilang sa executive session isiwalat ang kanilang impormasyon tungkol sa mga pinatayong gusali sa Baofu Land.

“Ibig sabihin mayroon silang nade-detect na ganito. Ngayon ang tanong, paano nakapasok ang ganito kalaking pera? Iyan ang gusto naming malaman dahil imposible naman ito dinala cash sa eroplano. I’m sure dumaan ito sa bangko, casino, o anuman,” wika ni Gatchalian.

Binanggit din ni Gatchalian¬ ang dalawang kasosyo ni Mayor¬ Guo sa Baofu Land na nahatulan ng money laundering case sa abroad.

Itinanggi na ni Mayor Guo na namuhunan siya sa mga pinatayong gusali sa Baofu Land dahil nag-divest na siya sa kompanya. Sinabi naman ni Gatchalian na isang Nancy Gamo ang posibleng link sa mga pinatayong gusali sa Baofu at sa mga korporasyon ni Mayor Guo.