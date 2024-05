Ogie, Lovi nagluluksa sa pagkamatay ng manager

Honestly, parang ang hirap, ang bigat sa pakiramdam habang ginagawa namin ang column na ito.

First paragraph pa lang, inabot na kami ng more than 30 minutes.

Ang hirap pala na isang taong sobrang close, mahal mo ang ibabalita mo na yumao na.

Umiiyak kami habang nagta-type ng column na ito. Hindi namin alam kung paanong sasabihin na yumao na ang isang taong mahal na mahal namin at itinuturing na best friend.

Iyak kami nang iyak nang ibalita sa amin ang pagkamatay ng talent manager na si Leo V. Dominguez.

Si Leo ang manager nina Ogie Alcasid, Lovi Poe, Janine Gutierrez, Paulo Avelino, Dina Bonnevie, Snooky Serna, Gloria Diaz, JC de Vera, at maraming iba pa.

Kami ang publicist ni Leo at ng kanyang mga alaga. 90s pa ay sobrang lapit na namin sa kanya at nakasama na rin namin siyang mag-travel sa iba’t ibang lugar sa Amerika, Europe, at iba pa.

The last time nga na nagkasama kami abroad ay noong wedding ni Lovi kay Monty Blencowe sa United Kingdom.

Nang ibalita sa amin ang pagkamatay ni Leo, si Ogie kaagad ang tinawagan namin.

Sobrang lungkot at umiiyak din si Ogie.

Sa La Salle Greenhills pa lang ay magkaklase na sina Leo, Ogie. Sobrang close na sila dahil din sa Kundirana.

Hindi nga makapaniwala si Ogie na wala na si Leo.

Nang maka-text din namin si Lovi, sobrang lungkot, emosyonal din siya. Si Leo rin kasi ang tatay-tatayan ng aktres sa showbiz.

Actually, napakaraming taga-showbiz na malalapit kay Leo ang nakausap namin at hindi nga makapaniwalang wala na ang talent manager.

Shocking nga para sa aming mga malalapit at nagmamahal kay Leo ang pagpanaw niya.

Noong May 14 namin huling nakasama si Leo nang bigyan niya kami ng belated birthday dinner, na welcome treat din niya sa kaibigan naming si Tim Evans ng US Immigration.

Sa Choi Garden sa Gateway 2 kami nag-dinner.

Ang saya-saya pa ni Leo at nagkukuwento nga siya na pupunta sila ng executive assistant/friend niyang si Freddie Blasco sa ‘Asap Natin ‘To California’ sa August.

Excited din siya na mag-i-stay siya ng ilang araw sa mansion ni Tootsie Guevara at magkakaroon sila ng chance na mag-bonding.

Pero ‘yun nga, hindi na matutuloy iyon dahil wala na nga si Leo. Inulila na niya ang kanyang mga alaga, pamilya, mga kaibigan, at mga taong nagmamahal sa kanya.

It’s so hurt to say this, pero farewell Leo, till we meet again! I love you my friend!

***

LVD Management, magpapatuloy

Mula naman ito kay Ogie Alcasid dahil gusto niyang i-share ang message ng pamilya ni Leo:

“This is from the family of my manager Leo Dominguez.

“It is with deep sorrow that we announce the peaceful passing of Leo Vinluan Dominguez, who has left us to join our Creator. True to his gentle and quiet nature, Leo departed serenely.

“We invite you to pay your respects at the urn visitation, which will be held on Sunday, May 26, 2024, at St. Alphonsus Mary de Liguori, Magallanes, Makati City. Visitation hours will be from 10 a.m. to 12 midnight, with mass at 5 p.m.

“In lieu of flowers, we kindly request your prayers for Leo’s eternal peace.

“Please be informed that LVD Management Corp will continue its operations under the leadership of Rey Lañada and Freddie Blasco, his business partners.”

Sa pamilya ni Leo, ang amin pong pakikiramay!