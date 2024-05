Michelle Gamit, Benilde dehins pahihiritin Letran

Mga laro Linggo:

(Filoil EcoOil Arena)

Game 2/Best-of-3 Finals

11:30am – EAC vs UPHSD (men)

2:00pm – Letran vs CSB (women)

*Lady Blazers angat sa serye 1-0

NASA kukote nina College of Saint Benilde troika Michelle Gamit, Gayle Pascual at Zamantha Nolasco na tapusin ang Letran Lady Knights sa Game 2 ng kanilang best-of-three finals sa NCAA Season 99 women’s volleyball tournament na lalaruin sa FilOil EcoOil Arena da San Juan City ngayong Linggo.

Namumuro ang Lady Blazers sa asam na three-peat matapos nilang kalusin ang Lady Knights sa Game 1 sa bisa ng staright sets na panalo 25-21, 25-15, 25-14.

Magsisimula ang paluan ng bola sa alas-2 ng hapon, pagkatapos ng bakbakan sa pagitan ng Perpetual Help Altas Spikers at Emilio Aguinaldo College Generals men’s division sa alas-11:30 ng umaga.

Sina Gamit, Pascual at Nolasco ang pasimuno sa opensa para sa Taft-based squad, CSB kaya nawalis nila ang Letran, pero para kay head coach Jerry Yee ay hindi sila magiging kumpiyansa dahil may isang laro pa silang dapat paghandaan.

“Basta may isang game pa. Trabaho pa rin. Puwedeng manalo doon or puwedeng magkaproblema so kailangang ayusin lahat,” saad ni Yee.

Parehong tig-14 points ang kinana nina Gamit at Pascual nang tinibag nila ang Intramuros-based team habang 12 ang inambag ni Nolasco, kailanganmag doble kayod para masiguro na mananatili ang korona sa kanilang bakuran.

“Bahala kayo kung sasabihin ninyong boring or mismatched or whatever, we have to work and kumbaga, secure this,” ani Yee.

Samantala, desidido ang defending champions Altas Spikers na tuldukan ang kanilang sariling best-of-3 series kontra Generals.

Pakay ng Altas Spikers na ukitin ang historic four-peat at 14th kabuuang korona, kinaldag nila ang Generals sa simula ng kanilang serye sa apat na set.

Umiskor ang bataan ni multi-titled coach Sinfronio ‘Sammy’ Acaylar ng 24-26, 25-20, 27-25, 25-19 panalo kontra sa mga tropa ni EAC coach Rod Palmero. (Elech Dawa)