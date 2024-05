Mavericks abante 2-0! Luka Doncic ‘sinayawan’ depensa ng Timberwolves

SINAYAWAN ni Luka Doncic si Rudy Gobert, nag-step back bago pinakawalan ang go-ahead 3.

Swish!

Humiyaw si Doncic matapos mahulog ang kanyang 32nd point na kinapitan ng Dallas Mavericks sa ga-buhok na 109-108 win laban sa Minnesota Timberwolves sa Game 2 ng West finals Biyernes ng gabi (Sabado sa ‘Pinas).

Kinumpleto ng 25-year-old Slovenian ang panglimang triple-double sa playoffs sa sahog na 10 rebounds, 13 assists.

Umayuda ng 20 points si Kyrie Irving, 13 dito sa fourth quarter. Binura ng Mavs ang 18-point deficit sa second period na 16 pa din hanggang kalagitnaan ng third. May 16 points si Daniel Gafford, 14 markers at 9 boards kay reserve center Dereck Lively II.

Pagkatapos ng basket ni Doncic 3 seconds na lang, sinubukang bumawi ni Naz Reid sa kabila pero umalog ang sariling 3 bago niluwa ng rim sabay sa buzzer. Bago ‘yun ay maangas na 6 for 8 sa labas ng arc si Reid.

Sa halip na itabla ang series, dadayo ng Dallas ang Wolves na lubog sa 2-0 para sa Game 3 sa Lunes (araw sa Manila).

Sa dulo, pinagitnaan ng dalawang turnovers ng Wolves ang mintis ni Doncic. Pa-drive si Anthony Edwards, tinapon naman niya ang bola sa labas kaya nai-set up ang winner ni Doncic.

Sa nalalabing 13 seconds, binasa ni Doncic ang depensa. Ginamit niya ang screen ni Lively at nagkaroon ng switch ang Wolves.

Sumunod si Jaden McDaniels sa roll ni Lively, naiwan sa taas si Defensive Player of the Year Gobert.

Nag-crossover si Doncic, nag-step back para humiwalay kay Gobert bago binitawan ang pamatay na tres.

“I was just trying to get to my spot and step back,” ani Doncic. “I can’t move fast, but I can move faster than him.”

Namuno ang 23 points ni Reid sa Timberwolves. Naka-21 si Anthony Edwards pero 5 of 17 lang sa floor, inalat din sa 4/16 clip si Karl-Anthony Towns tungo sa 15 points. May 16 points, 10 rebounds si Gobert. (Vladi Eduarte)