Martin bumida sa anniv concert ni Cecile Azarcon

Nagmistulang reunion ang first night ng 45th anniversary concert ni Cecile Azarcon nitong Biyernes sa The Theater at Solaire.

Mga original singers kasi ng mga sikat na kanta na ginawa ni Cecile ang mga nakasama niyang nag-perform sa stage.

Ang hitmaker songwriter mismo ang nakaupo sa piano habang tinutugtog ang original arrangement ng mga kantang pinasikat noong 80a and 90s.

Ang Concert King na si Martin Nievera ang unang nag-perform on stage ng kanyang first Tagalog song na ‘Ikaw ang Lahat sa Akin’ na ginawa ni Cecile for him.

Napaka-gentleman ni Martin, dahil siya mismo ang sumundo sa kaibigang songwriter na noong una ay nakaupo sa audience hanggang umakyat sa stage.

Pero knowing Martin, hindi nakaligtas si Cecile sa kanyang jokes. Biniro ng Concert King ang white gown na suot ni Cecile. Ayon sa balladeer, hindi raw gown kundi bed sheet ng queen size bed ang suot nito. Pero sabay kambyo naman ni Matin at sinabing dapat lang iyon ang isuot ni Cecil dahil reyna naman daw ito ng OPM songs.

Hagalpakan ang audience sa mga jokes ni Martin, ha. Havey na havey sa crowd at maging ang composer ay tawang-tawa sa banat ng singer-TV host.

Nakipag-duet din ang Concert King sa ex-girlfriend niyang si Jackie Lou Blanco bago ito tuluyang umalis ng Solaire Parañaque City.

Maagang nag-perform si Martin dahil kailangang niyang pumunta sa Solaire Resort North in Quezon City para sa rehearsal niya sa grand opening ng nasabing luxury hotel nitong Sabado.

Si Kuh Ledesma ang pinakamaraming Cecile Azarcon songs dahil super close niya ang sikat na composer. Kaya ‘yung dalawang songs na pinasikat ni Kuh ay si Jackie Lou na ang kumanta tulad ng ‘Hello’ at ‘What’s Come Over Me’.

Kumanta rin ng mga Azarcon hit songs sina Janno Gibbs, Fe delos Reyes, Isabella, at Tim Pavino na nephew pala ni Cecil.

Tulad ni Martin, kinanta rin ng mga orig singers ang kani-kanilang Azarcon composition hit songs.

Muling kinanta ni Iwi Laurel ang ‘Special Memory’, nagbalikbayan naman si Jam Morales para awitin ang ‘Even If’.

Pinerform naman ng Pop Diva Kuh Ledesma ang ilan sa mga collab hits nila ni Cecil tulad ng ‘I Think I’m In Love’, ‘One More Try’, ‘Huwag Kang Mangako’, ‘Help Me Forget’.

Tulad ni Martin, applauded din ang spot number ni Gary Valenciano. Kinanta niya ang first ever hit niya na ‘Reaching Out’ na ginawa rin ni Cecil.

May version din si Mr. Pure Energy ng 90s hit na ‘How Did You Know’ na unang pinasikat ni Chiqui Pineda, at pinerform nga ni Gary sa show.

Bukod sa mga hit songs ni Cecil, tinugtog din nito ang unreleased songs niya na potential na maging hit kapag nai-record niya ang mga ito.

Finale at encore number sa tribute concert ang first hit song ni Cecil na ‘Life Up Your Hands’ na unang kinanta ni Basil Valdez. Muling naglabasan on stage ang lahat ng artist except Martin para kantahin ito.

Sa second night ng ‘The Music of Cecil Azarcon: A 45th Anniversary Concert’ ay performers naman sina Regine Velasquez-Alcasid, Ogie Alcasid, Zsa Zsa Padilla, Mark Bautista, at Katrina Velarde.

Sila ang kapalit nina Martin, Gary,at Iwi na waley na sa 2nd night ng show.

Congrats Cecil.

Bongga! (Ogie Rodriguez)