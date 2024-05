Kundi naghiwalay: Kathryn, Daniel naka-12 years na sana

Twelve years na sana ang relasyon nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla nitong May 25, 2024.

Pero kahit hiwalay na nga sina Kath at Daniel ay hindi ito naging hadlang para sa mga natirang solid KathNiel fans.

Sinelebrate pa rin nila ang 12th anniversary ng dating magkasintahan sa online world.

Trending ang KathNiel, ha! Noon pa man ay napaka-important na sa mga followers nina Kath at Deej ang araw na ito. Big day ito para sa kanila. Associated nga sa KathNiel ang number 25.

Marami silang activities kapag dumarating ang May 25. Hindi man kasing ingay gaya ng mga nakaraang mga taon, at least hindi pa rin talaga kinalimutan ng mga faney ang araw kung saan umusbong ang pagmamahalan ng mga idolo nila.

Maraming KathNiel fans na naging solid Kathryn, pero meron din namang mas piniling samahan si Daniel. Pero marami-rami pa rin ang nanatiling fans ng love team. Neutral sila. Sinusuportahan nila ang kanya-kanyang proyekto nina Kath at DJ. Kahit na iba na ang kapareha ng aktres ay full support pa rin sila rito at ganun din ang ginagawa nila ‘pag may events ang aktor.

Umaasa pa rin silang sa bandang huli ay ang KathNiel pa rin talaga ang magkakatuluyan at pagsubok lamang ang pinagdaraanan ng mga idolo.

