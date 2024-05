Hindi pa tapos ang balasahan sa Senado matapos matanggal bilang Senate president si Senador Juan Miguel Zubiri.

Si Senador Aquilino ‘Koko’ Pimentel III naman ang nanganganib matanggal bilang minority leader kapag pumasok sa minorya ang grupo ni Zubiri.

Aminado si Pimentel na posibleng matanggal siyang minority leader dahil dalawa lamang sila ni Senadora Risa Hontiveros na magkakampi, habang si Zubiri ay kakampi ang ‘seatmate bloc’ na kinabibilangan nina Senador Sherwin Gatchalian, JV Ejercito, Sonny Angara, Nancy Binay, Joel Villanueva at Loren Legarda.

“Ganyan talaga ang buhay,” wika ni Pimentel nang matanong sa DWIZ interview kung maaari siyang matanggal na minority leader kapag pumasok ang grupo ni Zubiri.

“Iyan na rin ‘yung ‘be careful what you wish for’ kasi if you wish for additional members puwede ka ngang ma-outvote as the minority leader, iba na ‘yung minority leader,” dagdag ng senador.

Sa ngayon, hindi pa raw siya kinakausap ni Zubiri kung sasanib talaga sa minorya ang kanilang grupo. Ang nababalitaan lang ni Pimentel ay magmumuni-muni muna ang grupo habang break ang sesyon ng Senado.