Rebirth na itinuturing ni Kiko Estrada ang TV5-Viva action series na pinagbibidahan niya ngayon, ang ‘Lumuhod Ka Sa Lupa’.

Naging open kasi siya noon na gusto na niyang mag-quit sa showbiz dahil feeling niya ay walang nangyayari — bagay na normal na nararamdaman ng mga artistang naiinip sa big break nila.

Until Viva came along in his life. Isinalang muna siya sa mga sexy-action genre ng Vivamax hanggang sa mapagdesisyunan nina Boss Vic (del Rosaro) na i-launch na siya as an action star via the remake of the Rudy Fernandez starrer na ‘Lumuhod Ka Sa Lupa’.

And everything started falling into place. Maganda ang reception sa serye. So, much so na ililipat na ito sa primetime by June. Meaning, siya na ang pang-tapat ng Viva kina Coco Martin ng ABS-CBN at Ruru Madrid ng GMA-7.

Flattered si Kiko sa ‘pantapat’ accolade na ito and promises to just keep doing his best. Pero ayaw niyang ilagay sa isip ito para hindi ma-pressure. Basta’t at this point, super thankful lang siya sa Viva for trusting him during the low moment in his life. Literal daw na pinulot siya nina Boss Vic sa pagkalugmok.

Pero kung meron mang deserving to be the industry’s action prince, para sa amin si Kiko ‘yon. Una, nananalaytay sa dugo niya ‘yon. Both his dad, Gary Estrada and uncle, Joko Diaz, ay mga action prince in their prime. Not to mention his lolo, the legendary kontrabida Paquito Diaz, who made playing villain roles an art form. Seventy percent yata ng action movies noon, si Mang Paquito ang nagpasakit ng ulo ng mga bidang action stars, lalo na kay Da King FPJ o Fernando Poe, Jr.

Moreover, matikas si Kiko. He has the height, the built, and the charisma that action stars mysteriously possess. Isa lang sa nakikita naming setback — ang pagiging Inglesero niya but he’s working on it naman daw.

Ang speaking of Paquito, naging emotional si Kiko during his solo media conference kamakailan. May pumasok kasing tanong mula sa mga nanonood ng Facebook live coverage ng kanyang presscon. Ano raw ang masasabi niyang inihahalingtulad siya sa mga batikang action stars gaya nina FPJ, Robin Padilla, Dindo Arroyo, Paquito Diaz, and Coco Martin?

Kita sa rehistro ng mukha niya na nag-light up ito nang marinig ang pangalan ng kanyang dearly departed lolo Paquito. Pagkatapoos noon ay naging somber ang mood niya.

“He was my inspiration for all these,” malungkot na saad niya.

Nagkaroon ng momentary silence sa presscon after that at sa puntong ‘yon, naiyak na si Kiko pero agad niyang pinigilan ang sarili. Humingi siya ng paumanhin pagkatapos.

“I just wish he was here to see these. I think, if he was here, I would have done a few more scenes better. I just wish he saw these,” patuloy niya after regaining composure.

Napanood daw niya ang maraming pelikula ng kanyang lolo with FPJ noong bata siya. And while he was secretly dreaming to be like FPJ someday, sa Lolo Paquito daw niya unang na-realize what acting was all about.

“He was the most far from himself guy whom I watched and whom I lived with, who raised me.”

Indeed, naging very vulnerable si Kiko during the presscon. Teenager daw siya nang yumao ang lolo niya at kahit hindi halata, malaki pala ang impact ng pagkamatay nito sa kanya na siyang lumalabas ngayon.

In my past solo interview with him, nasabi niya sa amin na ang dream talagang maka-eksena sa pelikula ay ang Lolo Paquito niya. But hindi na nga raw mangyayari.

Kaya naman ‘pag tinatanong siya ngayon kung sino ang dream niyang makasama, mukhang nag-settle nalang siya sa tatay Gorio (Gary Estrada) niya. Haha!