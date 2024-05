Suportado ng mga lider ng Kamara de Representantes ang planong paghahain ng kaso ng pamahalaan laban sa China kaugnay pa rin sa patuloy na ilegal na aktibidad nila sa West Philippine Sea (WPS).

Giit ni Assistant Majority Leader at Ako Bicol Party-list Rep. Jil Bongalon, karapatan ng Pilipinas na pa¬nindigan at gumawa ng nararapat na aksiyon upang depensahan ang karapatan nito sa pamamagitan ng pagsasampa ng aksiyong legal laban sa China.

“I guess we are already tired in the diplomatic approach asking China to stop this and stop that. So, I guess this is a positive development on the part of the administration to collect pieces of evidence so that we can file a case against China,” giit ni Bongalon bilang reaksiyon na rin sa ulat na sinimulan na ng Pilipinas ang pangangalap ng ebidensiya para sa planong paghahain ng kaso laban sa China.

Dagdag pa ni Bongalon, “Ito po ay pagpapahayag na hindi po tayo papayag sa anuman pong pambu-bully na ginagawa po ng isang mighty country katulad naman po ng Tsina.”

Naniniwala rin si Deputy Majority Leader at PBA Party-list Rep. Margarita ‘Atty. Migs’ Nograles na sa tamang direksiyon ang pamahalaan at mahalaga ang mga ebidensiya sa pagsasampa ng kaso. (Eralyn Prado)