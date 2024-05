Kabibe halos labas na Mga boylet nagkasala dahil kay Rhian

Lokang-loka ang mga faney sa latest Instagram post ni Rhian Ramos, na nasa dagat siya. Eh kasi naman, bagamat medyo nakalubog ang lower part ni Rhian, maaninag pa rin na sobrang kitid ng bikini na suot niya.

Halos string na nga lang ang nakatali sa bewang niya, at maliit na tela na lang talaga ang pinantakip sa ‘kabibe’ niya, ha!

At hindi maitatanggi na super sexy talaga si Rhian. Na noong nagpaulan ng alindog sa mundo, maraming nasalo si Rhian.

Kaya sabi nga ng mga faney, nauso na naman ang pag-zoom sa Instagram, lalo na sa huling photo, na nakataas ang kili-kili niya, medyo nakatingala, at nasa ibabaw ng tubig dagat ang dapat i-zoom.

“The last photo.”

“Oh my godmother. God-mothering.”

“Super hottie! Grabe ka Rhian.”

“Apaka-gorgeous mo Rhian.”

“So, sexy, napa-zoom talaga ako.”

“Rhian is the hottest ninang.”

“Noong nagpaagaw ng kaseksihan, kagandahan, sinalo mo lahat.”

“Absolutely a goddess. How can we not compliment this human being the face of a goddess.”

“Pasok sa top 10 pinaka-sexy, pinakamagandang artista ngayon.”

“Sorry Rhian, nagkasala ako, napa-zoom ako!”

Anyway, marami rin siyempreng malisyosang mensahe sa mga photo na `yon ni Rhian, na ang iba ay aminadong natulala sa matambok na bahaging `yon ni Rhian.

Kaloka! (Dondon Sermino)