Greg Slaughter sakalam sa unang salang sa MPBL

Mga laro sa Lunes:

(Bren Z. Guiao Convention Center)

4:00pm – South Cotobato vs Bicolandia

6:00pm – San Juan vs Negros

8:00pm – Paranaque vs Pampanga

MANINGNING ang gabi para sa Manila Stars Batang Sampaloc na binigyan ng magandang panalo sa debut ni big man Greg Slaughter kontra Binan Tatak Gel Beast Motorcycle GameX, 79-63, habang parehong natakasan ng Davao Occidental Tigers at Rizal Xentro Mall Golden Coolers ang magkahiwalay na panalo sa Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) sixth season, Biyernes ng gabi, sa Alonte Sports Arena sa Binan, Laguna.

Buwenamanong kumana ng doble pigura ang 7-footer na si Slaughter sa pagtala ng 12 puntos, walong rebounds at apat na assists upang suportahan ang pagbida sa laro ni Carl Bryan Cruz na umariba ng 21 puntos at limang boards, habang sumegunda si Jan Jamon sa 14 puntos at tatlong rebounds.

Tila nangangapa pa sa kanyang unang laro, nagkamali ng limang beses ang 36-anyos na dating Brgy Ginebra Gin Kings at Northport Batang Pier center sa PBA at tinapos ang kontrata sa Rizing Zephyr Fukuoka sa Japan B.League.

Bakas sa four-time PBA at two-time collegiate champion mula sa Ateneo Blue Eagles ang pangangapa sa takbo ng laro pero sapat na ito upang tulungan ang koponan sa pagkuha ng 6-4 kartada.

Hindi naman kinayang buhatin ni special guest player Jimboy Estrada ang Binan na manatiling unbeaten sa pagkana ng 21 puntos, siyam na rebounds, walong assists at limang steals sa loob ng mahigit 34 minuto. Sumegunda naman si Nino Canaleta sa 11 pointts at tig-anim na puntos nina Alvin Baetiong at Kenny Roger Rocacurva.

Sa unang laro ay natakasan ng Davao ang init ng Pangasinan Waves sa 64-62 mula sa all-around performance ni Arth Dela Cruz sa 17 puntos, 11 rebounds, limang assists, tatlong blocks at tatlong steals para ibigay ang back-to-back na panalo para sa 2021 league champions ang 7-2 record.

Pinadapa naman ng Rizal ang 1Bataan Risers sa 87-85 para umangat sa 6-3 marka kasunod ng magandang laro ni Kraniel Villoria sa 21 puntos, siyam na rebounds, walong assists at limang steals. (Gerard Arce)