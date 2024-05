Habang isinusulat ko ito, nasa mesa ako sa loob ng silid-aralan. Nagbabantay ako ng panghuling pagsusulit para sa mga mag-aaral kong nasa ikatlong antas na sa pag-aaral sa unibersidad.

Noong mga nagdaang araw, natapos na ang pasahan ngmga rekisito para sa mga magtatapos sa kolehiyo. Napakaraming dapat ipasa. Napakaraming dapat pahalagahan, napakaraming dapat bigyan ng marka upang maging karapat-dapat sa pagtatapos.

Naghihintay na lamang ang karamihan sa seremonya para matawag silang nagtapos. Gaganapin ito sa Hunyo sa loob ng malawak na kampus ng matandang unibersidad dito sa Maynila.

Kung sapat ang kanilang natamong grado buhat sa kanilang mga propesor, mabibigyan sila ng diploma para sa pagkakamit ng kanilang digri sa alinmang disiplinang pinagkadalubhasaan.

Dahil sa salitang ’grado’ kung kaya may salitang ‘graduation’ sa Ingles. Hindi gaya ng alam ng marami na ang grado o grade ay mga markang nakukuha sa paaralan, ang ugat ng salitang ‘grado’ na mula sa Latin na ‘gradus’ o paghakbang, ay mula sa pagtatamo ng iba-ibang antas.

Ang kaantasan ay hindi lamang masasabing nakakamit sa paaralan. Ang antas ay maaaring galing lamang sa kasanayan, baguhan hanggang sa pagiging eksperto. Ganoon naman talaga sa buhay. Natututo tayo at nagiging eksperto. Nalalagpasan ang isang antas patungo sa mas mahirap at mas komplikadong karunungan.

Sa pormal na pag-aaral, ang antas na ito ay nasusukat sa baitang na mula din sa paghakbang paakyat ng hagdan. Kaya sa Tagalog, baitang ang tawag sa grade sa paaralan. Unang baitang ang grade one. Ikalaang baitang ang grade two.

Uminog ang kahulugan ng grado. Naging simbolikal na numero na katumbas ng ginawa mo sa isang baitang o antas. Bilang propesor, pinipilit naming tumbasan ang pinagsikapan ng mag-aaral para maging grado o marka. Pero hindi ito laging eksakto.

Maraming gawain at karunungan ang hindi kayang tumabasan ng grado. Kung paanong hindi rin dapat ipinagpalagay na ang may mataas na grado ay maraming alam. O magaling sa buhay.

Laging hindi eksakto ang panukat sa karunungan. Kahit pa ang matawag na nagtapos ng pag-aaral ay isa lamang hakbang sa baitang ng buhay. Iyan ang tunay na grado. Ang natatapos lamang sa mismong sandali ng pagtatapos sa pag-aaral ay ang pagkakamit ng grado para magkaroon ng diploma, na muli, simbolo lamang ng natapos na antas ng pag-aaral.

Maraming antas ng karunungan ang dadanasin ng kahit sino. Ang kalakihan sa mga karunungang ito ay walang katumbas na grado. Walang marka, walang papuri o suporta ng isang propesor. Ni walang palakpakan kung mayroon mang ibang makakaalam.

Marami tayong matututuhan sa buhay na walang grado o diploma. Maaaring bumagsak tayo sa mga pag-aaralan nating ito sa kabila ng matataas na grado sa paaralan. Maraming tagumpay pero mas marami ang kabiguan. Walang eksaktong grado, lalong walang simbolikal na papel. Kung paanong hindi lahat ng nagtapos ng pag-aaral ay mukhang may pinag-aralan.

Huwag laging magpatali sa grado ng paaralan. Simbolikal ito at hindi eksaktong panukat sa nakakamit ng mag-aaral. Oo, masayang magtamo ng mataas na grado pero tandaan sanang may galing, talino, at kabutihan ang hindi kailanman maihahanay sa antas, lalo sa limitadong numerong kumakatawan sa grado.