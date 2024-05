Dahil kay Nadine? James umiyak, naglasing, nagwala

James Reid is back! Yes, ang bongga nga ng music video ng latest single ni James, ang ‘Hurt Me Too’, at panalong-panalo pa rin talaga ang boses niya.

Pero ibang-iba ang kantang ito ni James, na malungkot nga, at tungkol sa isang relasyon na hindi nauwi sa magandang ending.

May mga eksena sa music video na umiiyak siya, na naglalasing siya, na parang nagwawala siya. Lalo na sa eksena na nasa harap siya ng salamin, na talagang ramdam na ramdam mo na hurt na hurt siya.

Sa unang tingin, iisipin mong true to life nga ang music video na ito, na sa simula ay pinagkakaguluhan ng mga reporters, photographers si James. At bigla ngang nag-segue sa isip niya ang nakaraan.

Pero `yun nga, agad na ni-relate ng mga fan ang music video na ito sa kanila ni Nadine Lustre. Sabi nga ng ibang faney, parang nabuhay ang lungkot nila.

“James please why do you have to do this to me, I was a huge fan of you and Nadine together.”

“Nalungkot akong bigla, naalala ko lang ang masasayang pinagsamahan nina James at Nadine.”

“What if kung sila pa rin kaya ngayon? Ano kaya ang sitwasyon?”

“Na-miss ko na sina James at Nadine na magkasama.”

“Nalungkot ako sa music video ni James, tumama sa puso ko.”

“Tell me it’s not about Nadine.”

“Sabi ng kapatid niya 2 years na niya hinintay to para ilabas, kaya hindi malayo na si Nadine nga ulit ito.”

“He wrote this song 3 years ago raw. Gaaaah, okey na ako, pero ito talagang raw voice, ang piano and the lyrics brought back JaDine memories.”

“So good, you can feel the sincerity and emotions here.”

“Parang sising-sisi siya, ngayon na masaya na si Nadine.”

Anyway, heto nga kasi ang ibang linya sa kantang ito ni James:

“I swear I gave you my best

“I know you gave me all of you

“I know it hurts cause that shit hurt me too

“I know you gave me your best

“And I gave you all of me

“I know it hurts cause that shit hurt you too

“Oh even all the greatest stories end

“And I would do it all again

“I know it hurts cause that shit hurt me too

“It hurt me too

“Used to be like diamonds and gold

“Now we’re like fire and smoke

“I guess it’s never easy letting go

“It can be a lifetime tryna find the right one

“But overnight we could say good bye

“Oh, I remember

“We were so in-love, yeah

“Always running.”

Bongga!