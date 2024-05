Cassy nangakong hindi iiwan si Darren

Hindi pinalampas ni Cassy Legaspi ang pagkakataon na batiin ang ‘best friend’ niyang si Darren Espanto.

Na kahit may mga nagsasabi na hindi sila ‘in good terms’ ngayon, dahil madalang na nga silang magkita, bago nga matapos ang birthday ni Darren (May 24), pinaramdam pa rin talaga niya ang ‘pagmamahal’ niya sa singer-actor-host.

“Happy-Happy Birthday DB!

“I’ll keep this short but sweet, but all I wanna say is stay kind and true to yourself always D (alam mo na `yun…hehe).

“Don’t forget to pace yourself and take care of yourself (praying emoji).

“You already know that I’m always here for you and I always have been (green heart emoji)!” sabi nga ni Cassy.

Siyempre, ni-repost din `yon ni Darren sa kanyang Instagram story.

“Thank you DB!” sey ni Darren kay Cassy.

Well, at least, napatunayan nina Darren, Cassy na okey na okey pa rin sila ngayon.

At siyanga pala, mukhang balik sirkulasyon na si Cassy, ha! Ang dami na niyang plano sa kanyang career.

Isa nga riyan ang pagiging active na ulit niya sa YouTube. Bubuhayin nga niya ang kanyang YouTube channel, na ang huling upload niya ay mahigit isang taon na, ha!

“The YouTube comeback is real. Back in the vlogging game (and more…). Stay tuned on my YouTube channel for more updates,” sabi pa ni Cassy.

Bongga! (Dondon Sermino)