Muling tinalaga ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. si Hans Leo Cacdac bilang ad interim chief ng Department of Migrant Workers (DMW).

Ayon sa statement ng Presidential Communications Office (PCO) nitong Sabado, ang pangalan ni Cacdac ay kabilang sa listahan ng presidential appointees na nilabas ng Malacañang nitong Biyernes, Mayo 24.

Binanggit pa ng PCO na sa muling pagtalaga kay Cacdac, patuloy pa rin ang tiwala at kumpiyansa ni Pangulong Marcos sa opisyal para pamunuan ang DMW.

Na-bypass ng Commission on Appointments ang kumpirmasyon ni Cacdac bilang DMW secretary dahil sa pagtutol ni SAGIP Party-list Rep. Rodante Marcoleta.

Nag-adjourn sine die ang sesyon ng Kongreso noong Miyerkoles kaya kinailangan i-reappoint ng Pangulo si Cacdac at kung hindi ay matatanggal ito sa puwesto.

Itinalaga ni Marcos si Cacdac bilang ad interim chief ng DMW noong Abril, pitong buwan matapos magsilbing officer-in-charge (OIC) ng department noong Set¬yembre 2023 kasunod ng pagkamatay ni secretary Susan Ople.

Bago naging ad interim chief ng DMW, si Cacdac ay undersecretary ng nasabing department; executive director ng Overseas Workers Welfare Administration at Philippine Overseas Employment Administration (POEA); at undersecretary ng Department of Labor and Employment (DOLE).