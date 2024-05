MARKADO si Birchton paglarga ng Philracom Rating Based Handicapping System na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong Linggo.

Sasakyan ni star jockey Jeffril Tagulao Zarate, makikipagtagisan ng bilis si Birchton laban sa pitong mahuhusay na kabayo na pakakawalan sa unang race mamayang alas-3 ng hapon.

May distansiyang 1,200 metro, ang mga sasalang sa pista ay sina Euroclydon, Cam From Behind, Asiong, Flattering You, Platinum Frolic, Mimbalot Falls at Sophisticated.

Nakalaan ang added prize na P15,000 na ikakalat sa unang tatlong kabayong tatawid sa meta habang may karagdagang premyo naman na P11,000 ang winning horse owner.

Magbubulsa rin ang breeder ng mananalong kabayo ng P4,500 habang P1,000 at P500 ang second at third placer, ayon sa pagkakasunod.

Posibleng magbigay ng magandang laban kay Birchton sina Mimbalot Falls at Asiong na matutulin sa largahan.

“Mahusay na kabayo si Birchton tapos magaling na hinete pa si Zarate kaya tiyak na siya ang horse to beat diyan,” saad ni Manny Mancenido, veteran karerista.

Samantala, pitong races lang ang inihanda ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI) ngayong araw ng Linggo pero balanse at balikatan ang line up kaya masisiyahan pa rin ang mga karerista sa kanilang pananaya. (Elech Dawa)