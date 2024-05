Dalawampung lugar sa Luzon at Visayas ang isinailalim sa Tropical Cyclone Wind Signal (TCWS) No. 1 sa gitna ng pananatili ng lakas ng bagyong Aghon habang dumaraan sa coastal waters ng San Vicente, Northern Samar, ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o Pagasa.

Samantala, nakataas pa rin ang Tropical Cycline Wind Signal No. 1 sa mga sumusunod na lugar:

Batay sa 11 am bulletin ng Pagasa, isinailalim nitong Sabado sa TCWS No. 1 ang mga lugar sa Luzon gaya ng Northern portion ng Aurora (Casiguran, Dilasag), Polillo Islands, Southern portion ng Quezon (Calauag, Guinayangan, Lopez, Buenavista, Catanauan, Mulanay, San Narciso, San Francisco, San Andres, Tagkawayan, Gumaca, Quezon, Alabat, Perez, Plaridel, Pitogo, Macalelon, General Luna, Atimonan, Unisan) Eastern portion ng Romblon (Cajidiocan, Magdiwang, San Fernando) Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, kasama ang Burias at Ticao Islands.

Sa Visayan naman ay ang Northern Samar, Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Extreme northern portion ng Cebu (San Remigio, Tabogon, City of Bogo, Medellin, Daanbantayan, Borbon), kasama ang Camotes at Bantayan Islands

Habang sa Mindanao ay Dinagat Islands.

Sa ilalim ng signal no, inaasahan ang “minimal to minor” na epektong dulot ng malakas na hangin, ayon na rin sa Pagasa.