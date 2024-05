Nasa mahigit 3,000 pasahero ang na-stranded sa iba’t ibang daungan sa Luzon, Visayas at Mindanao dahil sa pananalasa g tropical depression “Aghon”.

Kabilang sa mga na-stranded ang may 896 pasahero sa 14 na pantalan sa Bicol (Region 5); 671 pasahero sa 10 daungan sa Central Visayas (Region 7); 1,174 sa 12 daungan sa Eastern Visayas (Region 8); at 396 pasahero sa 10 daungan sa Northeastern Mindanao.

Kaugnay nito, sa hiwalay na ulat ng PCG mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC), na-monitor na 2,100 pasahero sa Region 5 at 8 at hindi kasama ang mga na-stranded sa Mindanao.

Nalaman na may 50 vessels, 5 motorboats, at 66 rolling cargo ang natengga sa mga apektadong rehiyon.

Habang 171 barko at 11 motorboat ang sumilong sa mga pantalan. (Juliet de Loza-Cudia)