Inihayag ng Manila International Airport Authority (MIAA) kahapon na may 19 domestic flights ang kinansela dahil sa masamang panahon sa mga destinasyon nito.

Kabilang sa mga kanseladong mga flights ay ang CEBGO flights DG 6113/6114 Manila-Naga-Manila, DG 6839/6840 Manila-Siargao-Manila, DG 6881/6882 Manila-Surigao-Manila, DG 6117/6118 Manila-Naga-Manila and DG 6177/6178 Manila-Masbate-Manila.

PAL Express flights 2P 2981/2982 Manila-Tacloban-Manila, 2P 2671/2672 Manila-Calbayog-Manila

2P 2671/2672 Manila-Calbayog-Manila while Cebu Pacific flights 5J 821/822 Manila-Virac-Manila at AirSwift flight T6 710/711 Manila-Romblon-Manila.

Ayon naman kay AirAsia Philippines Corporate Communication Carlo Carongoy “wala po kaming cancelled flights. As we speak all flights are a Go.”

Kaugnay nito, inabisuhan ng Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP) ang kanilang area manager kabilang na ang mga airport managers sa Bicol Region na i-secure ang mga airport facilities na maaring masira ng bagyong si Aghon.

Kabilang sa mga paliparan sa Bicol Region na pinapangasiwaan ng CAAP ay ang Bicol International Airport, Legazpi Airport, Naga Airport, Virac Airport, Masbate Airport, Daet Airport, Sorsogon Airport at Bulan Airport kung saan ang buong region ay itinaas na sa storm signal #1. (Otto Osorio)