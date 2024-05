10 banggaan sa Pangasinan highway, naitala

Bunsod ng walang puknat na banggaan, gagawa na ng mga hakbang ang lokal na pamahalaan sa nagaganap sakuna sa national highway sa Barangay Bued, Calasiao, Pangasinan.

Bunsod na rin ito sa pagkabahala ng mga residente sa lugar sa mga aksidenteng kinasasangkutan ng ilang motorista.

Ayon sa lokal na pamahalaan, sa buwan pa lamang ng Mayo ay aabot na sa 10 banggaan ang naitatala sa lugar na kung saan kadalasan sa mga ito ay mga trak at motorsiklo.

Sinabi ng Local Government Unit (LGU) ng Calasiao na magpapagawa na sila ng mga road safety signage na ididikit sa mga accident-prone area, pero pansamantala lamang ito dahil nakikipag-ugnatan pa aniya sila sa 2nd Engineering District para sa proseso ng paglalagay ng mga road safety signage.

Ayon pa sa LGU, nasa Department of Public Works and Highways (DPWH) ang management ng mga national highway kaya naman may tamang proseso rin ang paglalagay ng mga signage.

Makikipag-ugnayan na rin ang Barangay sa simbahan upang mabasbasan ang kalsada sa lalong madaling panahon.