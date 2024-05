Xyriel, Elijah kinasasabikan ang pagkikita

Bongga talaga si Xyriel Manabat, na bawat eksena niya, palaging napapansin ng mga faney.

Sabi nga, palaging agaw-eksena si Xyriel, saan mo man siya isabak, ha!

Tulad nga ngayon, na puring-puri talaga ng mga manonood ang galing niya sa pag-arte sa ‘High Street’.

Sa isang episode kasi ng ‘High Street’, iniyak ni Roxy (Xyriel) kina Tim (Zaijan Jaranilla) at Poch (Miggy Jimenez) ang lahat ng mabibigat na pinagdaanan niya bilang single mom.

Kuwento pa niya, sobrang umasa siya na babalikan siya ni Archie (Elijah Canlas) noong pinagbubuntis niya ang anak nila.

From iyak to awra ang ganap ni Roxy sa bilis niyang magbago ng emosyon nang makita niya ang manliligaw na si Doc. Kevin (Ralph de Leon).

Dahil sa pag-viral ng kanyang eksena, ikinuwento ni Xyriel ang naging karanasan niya habang ginagawa ‘yon.

“Had a hard time taking this scene. First scene yata namin that day and blanko utak ko that morning. As in wala ko sa wisyo but Direk Onat, Ate Cesca, and Kuya Z helped me so much! Mahal ko po kayo! Thank you po!” kuwento ni Xyriel sa kanyang X account (dating Twitter).

Nakaka-proud naman talaga ang former child stars ng ABS-CBN dahil walang kupas ang husay nila sa aktingan! Super ready and prepared na talaga for more challenging roles!

Anyway, kaabang-abang din ang reunion ng RoxChie tandem lalo na ‘pag nabunyag ang kuwento sa likod ng buhay bilibid ni Archie.

Winner, di ba? (Dondon Sermino)