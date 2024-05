Inimbitahan ng House committee on national defense at Special committee on the West Philippine Sea ang isang opisyal ng administrasyong Aquino kaugnay sa isinasagawang imbestigasyon ukol sa “gentleman’s agreement” umano sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at China.

Ayon kay Iloilo Rep. Raul Tupas, vice chairperson ng national defense panel, bukod kay dating Defense Secretary Voltaire Gazmin ay inimbita rin si Atty. Harry Roque na presidential spokesperson ni Duterte.

“Nagpalabas na po ng invitation ang ating joint committee, pirmado po ng chairman ng West Philippine Sea and atin po as acting chairman. I am representing Cong. Oca Malapitan dahil he is still out of the country. Nagpalabas na po ng invitation in our next hearing para po kay former presidential spokesperson, Atty. Roque, as well as the former secretary of defense, Gazmin,” sabi ni Tupas. (Billy Begas)