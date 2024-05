Umaasa ang mga residente ng Dapdap Resettlement Area sa Bamban, Tarlac ng panibagong oportunidad sa trabaho at kabuhayan na ihahatid ng ginagawang international hotel and resort project.

Sakop ang may 450 ektaryang lupain sa New Clark City, kabilang sa mga pasilidad na uusbong sa Tarlac hatid ng Banyan Tree Hotel and Resorts ay ang golf courses, at commercial centers na tiyak na maghahatid ng napakalaking oportunidad sa mga residente ng Capas at Bamban sa Tarlac.

Kabilang sa mga umaasang mababago ang kanilang buhay ay ang mga katulad nina Gielyn Bernardo at Ernesto Maristela na sa ngayon ay umaasa lamang sa kakarampot na kita sa pagtatrabaho sa sanitary landfill na pinatatakbo ng Metro Clark Waste Management Corporation.

Ayon kay Bernardo na residente ng Capas, Tarlac, mahalaga sa ngayon para sa kanyang mga kapamilya na umaasa ang kabuhayan sa operasyon ng landfill ang patuloy na magtrabaho sa kabila ng pa¬nganib sa kalusugan hatid ng mga masangsang na basurang itinatambak sa landfill subalit umaasa silang mabigyan din sana ng oportunidad na makapagtrabaho sa mga uusbong na establisimyento hatid ng pagtatayo ng Banyan Tree Hotel and Resorts upang makaahon sa mapanga¬nib nilang hanapbuhay.

Mismong sina Bernardo at Maristela, na isang driver ng dumptruck sa landfill, ang nagpapatunay na hindi maaaring asahang pangmatagalan ang kanilang trabaho lalo pa nga at magtatapos na rin ang kontrata ng Metro Clark Waste Management Corporation sa kabila ng patong-patong na reklamo na ng mga residente ng Bamban at Capas ang masangsang na amoy at sangkaterbang mga langaw mula sa landfill, bukod pa rito ang anila’y banta sa kalusugan at kalikasan hatid ng mga nakalalasong katas ng basura na umaapaw sa mga trak ng basura na dumadaan sa kanilang mga kalsada.

Kabilang sa mga nabiktima ng ganitong mabahong amoy mula sa landfill ay ang kabuhayan ni Elmer Pusod, na napi¬litang isara ang kanyang negosyong coffee shop dahil sa umaalingasaw na amoy.

Ayon kay Pusod na may-ari ng nagsarang G. Steak and T. Cafe sa Sitio Manu, Barangay Anupul, Bamban Tarlac, ma¬ging ang karatig niyang dating kilalang Hilltop Resort ay ipinagbibili na rin ng may-ari sapagkat nalugi na ito dahil sa mabahong amoy mula sa landfill at libo-libong mga langaw.

Kalbaryo din umano ng mga residenteng namamasahe araw-araw papasok sa kanilang trabaho at eskuwela ang mabahong amoy mula sa landfill na kumakapit sa kanilang mga damit.

Ito ang dahilan kung bakit umaasa ang maraming residente sa pagbabago sa lipunan na idudulot ng inaabangang operasyon ng Banyan Tree Hotel and Resort at ng pagtatapos ng kontrata ng operasyon ng landfill ng Metro Clark Waste Management Corporation.

Ayon kay Jeffrey Mangaya, 58, presidente ng Dapdap Bamban Tricycle Operators and Drivers Association, ma¬laking kaangatan sa buhay nilang mga taga-Tarlac ang makapagtrabaho ng ligtas ang kalusugan sa alin mang establisimyento na uusbong kasabay ng operasyon ng nabanggit na international resort kumpara sa nagkakalkal ng basura sa landfill.