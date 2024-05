Scottie Thompson bumalikwas, Ginebra tumabla sa Meralco

BINALASA ni coach Tim Cone ang starting five sa Game 4, at mula opening tipoff ay nakatapak na sa silinyador ang Ginebra bago siniguro ang dominanteng 90-71 bounce-back win kontra Meralco sa PBA Philippine Cup semis sa MOA Arena Biyernes ng gabi.

Nakabawi sa back-to-back losses, binuhol ng Gin Kings ang best-of-seven series sa tigalawang laro, basagan muli ang magkaribal sa pivotal Game 5 sa Linggo.

Inumpisahan ng crowd favorites ang laro sa 16-2, diniyeta sa 31 points lang ang Bolts sa first 24 minutes at nilamangan ng 20.

Inuna ni Cone ang mga beterano niya at nag-small-ball kina LA Tenorio, Scottie Thompson, Stanley Pringle, Japeth Aguilar at Christian Standhardinger.

“I’m sure hindi sila ready na nag-start ako, eh,” ani Tenorio. “Medyo nagulat sila.”

Nagising sa serye si Thompson, nag-deliver ng 15 points mula perpektong 3 for 3 shooting sa 3s. Namuno sa Gins ang 21 points ni Aguilar at tumapos ng 14 si Pringle.

“I just felt the energy was so much better. You know, we started differently, we really brought out LA and Stanley to start and gave us that veteran presence to come out and play and really get into our execution,” litanya ni Cone. “This guy (Tenorio) really responded.”

Leader na ng team daw ang role ni Tenorio, nilatag ang ratsada bago tumapos ng 7 points, 4 rebounds, 6 assists, 2 steals. Halos triple-double si Standhardinger sa 15 points, 11 rebounds, 8 assists.

Mula sa 47-32 advantage sa break, pinabuka pa ng Gins sa 73-49 nang tapusin ang third quarter sa 11-0 blitz – ang huli ay 7-straight ni Thompson.

Kulang 7 minutes pa sa laro at iwan sa 85-60, sinimulan nang ubusin ni coach Luigi Trillo ang bench ng Bolts.

Naka-14 points si Allein Maliksi pero hindi nakadiskarte sa labas ng arc at 4 of 10 lang sa field. May 14 din si Chris Banchero sa Meralco na anemic sa 23 of 70 shooting overall. (Vladi Eduarte)