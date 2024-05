Robi hagulgol sa pagtatapos ng ‘The Voice’

Natapos man ang run ng ABS-CBN adaptation ng global reality singing competition na ‘The Voice’ sa loob ng 10 season, hindi maitatanggi ang naging impact nito sa pagdiskubre ng world-class Pinoy singers na ngayon ay gumagawa ng pangalan sa OPM scene.

Ilan nga sa mga sumikat mula sa kompetisyon ang new generation of talents, gaya nina Lyca Gairanod, Darren Espanto, Elha Nympha, Kyle Echarri, Jeremy G.

Dito rin nagsimula ang pamamayagpag nina Mitoy Yonting, Jason Dy, Klarisse de Guzman, Morissette Amon.

Kahit hindi pinalad na magwagi sa kompetisyon, sa ‘The Voice’ ng ABS-CBN naman nadiskubre ang big OPM acts ngayon na sina Juan Karlos, Zack Tabudlo, Moira dela Torre, with songs na talagang naging patok sa mga madla gaya ng ‘Ere’, ‘Nangangamba’, at ‘Tagpuan’, respectively.

Dahil sa naging tagumpay ng ‘The Voice’ sa ABS-CBN, hindi maitatangging naging emosyonal ang mga naging bahagi ng programa, gaya ng host nitong si Robi Domingo. Aniya, labis ang pasasalamat niya na naging bahagi siya kahit papaano sa naging journey ng aspiring artists.

“That’s probably why I got so emotional, knowing that this is gonna be the last of ‘The Voice’ right here sa Kapamilya network. Parang bumalik lang ‘yung mga alaala, nung nagsimula tapos ‘yung mga hirap na mga pinagdaanan, ‘yung journey ng mga teen artists, mga young artists, ng mga voice artists,” sey ni Robi sa kanyang panayam sa ABS-CBN News.

Para naman sa co-host niyang si Bianca Gonzalez, sana ay maabot ng mga recent contestants nito ang kanilang mga pangarap matapos ang ‘The Voice’, gaya ng mga sumikat na singer ngayon.

“We’ve had so many artists who even just joined and now some of the best singers. I think maaasahan natin na some of them would really, really go a long way,” sey niya.

Oo naman! (Dondon Sermino)