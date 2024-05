Randy walang planong mag-retire

Ang bonggang-bongga ng trade launch ng ATeam (Alcasid Total Entertainment & Artist Management) ni Ogie Alcasid, na ginanap sa CWC Interiors Showroom, BGC, ha!

Ang dami-raming sikat na performers, na una siyempre ang misis ni Ogie na si Regine Velasquez, na maagang dumating sa event, at inaliw ang mga bisita sa medley songs niya.

Napakaraming tao sa event, at talagang siksikan, at super enjoy ang mga dumating, na bukod sa masarap na pagkain, nag-perform pa nang bonggang-bongga ang mga magagaling na singers tulad nina Martin Nievera, Lara Maigue, Jed Madella, at siyempre, sina Ogie, Regine.

Hindi rin nagpakabog ang Streetboys nina Vhong Navarro, Jhong Hilario, at iba pa, na wala pa ring kupas sa pagsayaw, pag-tumbling, ha!

Anyway, sina Randy Santiago, Amy Perez ang nag-host ng ‘ATeam Trade Launch’.

And speaking of Randy, chinika nga niya na P.A. (personal assistant) daw siya sa magaganap na concert na ‘Martin Nievera: The King Forever’ na gaganapin sa Araneta Coliseum sa September 27.

Pero siyempre, tinutulan `yon ni Martin, at nagsabing, “No, I will not allow it!”

Nakakatuwa ang friendship nina Randy, Martin, Ogie. Na ramdam mo talaga ang suporta nila sa isa’t isa.

“Part ako ng grupo ng ATeam. Marami kaming magkakasama. Lagi kaming magkakasama. Almost every week magkakasama kami. At heto nga, nag-produce kami ng concert ni Martin,” chika pa rin ni Randy.

So, producing na ang pinagkakaabalahan nila ngayon?

“We try to help everybody. Ang uso ngayon ay collab, eh. But of course nagku-concert pa rin naman kami. Like ako, recently nag-concert din ako. Same with Ogie, marami siyang naka-line up na concert.

“Nagsasama-sama kami, at lahat kami nagkakaedad na. Magpu-40th anniversary na kami!

“But of course, excited pa rin naman kami mag-concert. Like ako, marami kaming US tour. May mga offer rin ng pagdidirek.

“Like sa show ni Willie (Revillame), kinuha nila akoong magdirek. Sasama-sama lang ako, nakikikain. Kasama lang ako, pero hindi `yung ako talaga ang main director. Nagbibigay lang ako ng mga inputs,” sabi pa rin ni Randy.

Anyway, itinanggi ni Randy na magre-retire na siya sa pagku-concert, na tulad ni Gary Valenciano.

“Magre-retire? Wala! Never naman akong nag-announce na magre-retire. Pero, hindi naman ako naghahangad na mag-concert na malaking-malaki.

“Gusto nilang i-extend pa ang concert na `yon, pero dahil marami na akong naka-line up na shows abroad, so hindi mapagbigyan. Pero sa 40th anniversary, may mga plano na agad. By that time, 66 na ako. Hahahaha!

“So, tingnan natin!” kuwento pa rin ni Randy.

Well, sabi nga, habang nagkakaedad ang tao, mas dapat na nagiging productive, hindi man sa nakagawian na, kundi sa bagong pahina ng buhay, at career, di ba?

Bongga! (Dondon Sermino)